[{"available":true,"c_guid":"dbd896c3-cf80-4c75-af3e-d1802a71e437","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy spórolási céllal megalkotott közlekedési eszköz kicsit autó, kicsit motor és kicsit repülő, miközben elképesztően bájos megjelenésű. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy spórolási céllal megalkotott közlekedési eszköz kicsit autó, kicsit motor és kicsit repülő...","id":"20210410_cukisag_kimaxolva_beultunk_a_talan_legszebb_magyar_messerschmittbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd896c3-cf80-4c75-af3e-d1802a71e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1df4244-7bc6-4b1b-9ccd-7b3c67321b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_cukisag_kimaxolva_beultunk_a_talan_legszebb_magyar_messerschmittbe","timestamp":"2021. április. 10. 06:41","title":"Cukiság kimaxolva: beültünk a talán legszebb magyar Messerschmittbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen marad egy-egy hely. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen...","id":"20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c5056-204e-4950-9129-cd316f147a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. április. 10. 15:38","title":"Nézők előtt rendezik a Forma-1-es Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f6fc5e-863c-49dd-b366-2288eeda2cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „Oltass, hogy élhess!” című kampányban azt is elmagyarázzák, hogy hogyan kell e-mail címet csinálni.","shortLead":"Az „Oltass, hogy élhess!” című kampányban azt is elmagyarázzák, hogy hogyan kell e-mail címet csinálni.","id":"20210409_Animacios_kisfilm_vakcina_regisztracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f6fc5e-863c-49dd-b366-2288eeda2cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc6f63e-7da1-4792-88dc-a253a9959cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Animacios_kisfilm_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. április. 09. 20:26","title":"Országos akcióban segítik a szegénységben élők regisztrációját az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem négyszáz elhunytat jegyeztek fel egy nap alatt, az aktív betegek száma pedig már megközelítette a négyszázezret.","shortLead":"Nem lassul Ukrajnában a koronavírus-járvány terjedése, szombatra is mintegy 17,5 ezer új fertőzöttet és csaknem...","id":"20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2127858b-72ab-4429-88b4-c353cde4796c","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Egy_nap_alatt_398_aldozata_volt_a_koronavirusnak_Ukrajnaban","timestamp":"2021. április. 10. 21:21","title":"Egy nap alatt 398 áldozata volt a koronavírusnak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a kormány újabb esztelen beruházást”.","shortLead":"A főpolgármester arról ír a Facebookon, hogy ragaszkodnak a diákvároshoz és minden erejükkel meg fogják akadályozni “a...","id":"20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2be24d-a389-4c66-b4ed-9add69570d83","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_karacsony_gergely_diakvaros_kinai_egyetem_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Karácsony Gergely látványos képekkel mutatja, milyen diákvárost szeretne a kínai egyetem helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester mellett élő fotóst az érdekli, hogy mi van a „belépni tilos” táblákon túl, és a legtöbbször varázslatos világokat talál: egy átjárót a letűnt időkbe. Elfeledett, elhagyatott és pusztulásnak induló helyekről készült képeiből mutatunk be néhányat.","shortLead":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester...","id":"20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e161ba2f-a9e1-406d-9762-1246bd2dc358","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","timestamp":"2021. április. 10. 20:00","title":"Egykor emberek jártak ezeken a helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják.","shortLead":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti...","id":"20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37650451-d1b6-4f41-8800-26facdb2fd6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","timestamp":"2021. április. 10. 16:20","title":"Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombathelyen adott sok munkát a rendőröknek egy ittas férfi. ","shortLead":"Szombathelyen adott sok munkát a rendőröknek egy ittas férfi. ","id":"20210410_Ittasan_vezetett_elvettek_a_jogsijat_de_ez_nem_zavarta_es_ket_ora_mulva_ismet_reszegen_ult_volan_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9e1e9b-b3ea-4702-9858-c433d44ff430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Ittasan_vezetett_elvettek_a_jogsijat_de_ez_nem_zavarta_es_ket_ora_mulva_ismet_reszegen_ult_volan_moge","timestamp":"2021. április. 10. 08:46","title":"Ittasan vezetett, elvették a jogsiját, de ez nem zavarta és két óra múlva ismét részegen ült volán mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]