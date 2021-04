Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet első évében teljesen elmaradt, idén azonban – online keretek közt – újra tető alá hozzák a videojátékos mennyországot, az E3-at.","shortLead":"A járványhelyzet első évében teljesen elmaradt, idén azonban – online keretek közt – újra tető alá hozzák...","id":"20210410_e3_2021_videojatek_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e56ff2-7ba5-43b9-a610-d4a8aaed647a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_e3_2021_videojatek_kiallitas","timestamp":"2021. április. 10. 15:03","title":"Újraindul az egyik legnagyobb játékos show: ingyen lehet nézni az E3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","shortLead":"José Sócrates ártatlannak vallja magát, az eljárást pedig politikailag motiváltnak tartja.","id":"20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e315d41-5bed-4d9c-b714-aa9fda74b731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c4eca0-e75a-495b-83ff-c21e51546bff","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Penzmosas_es_okirathamisitas_miatt_indul_per_a_korabbi_portugal_kormanyfo_ellen","timestamp":"2021. április. 10. 20:06","title":"Pénzmosás és okirathamisítás miatt indul per a korábbi portugál kormányfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett kutatást a magyarok utazási kedvéről.","shortLead":"Budapestre viszont megéri majd utazni, ha megfelelő rendezvények és kulturális programok lesznek. A TÁRKI végzett...","id":"20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f5a68-f714-43c3-bdfb-a5f1d7561255","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_tavalyinal_is_dragabb_lesz_iden_nyaron_a_Balaton","timestamp":"2021. április. 12. 06:15","title":"A tavalyinál is drágább lesz idén nyáron a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","shortLead":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","id":"20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a214a8-46c6-4e6e-8007-75f2aa038d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","timestamp":"2021. április. 11. 20:39","title":"A rendőrség szerint nem mesefigura a bádogrendőr, akinek mindig lába kél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Például olyan tárgyakból, amik csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Megjelent az idei érettségi részleteit szabályozó kormányrendelet.","shortLead":"Például olyan tárgyakból, amik csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Megjelent az idei érettségi részleteit...","id":"20210410_koronavirus_erettsegi_2021_reszletszabalyok_kormanyrendelet_kozoktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179418d-13e1-4d85-9d4b-f59781bd4a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_erettsegi_2021_reszletszabalyok_kormanyrendelet_kozoktatas","timestamp":"2021. április. 10. 09:55","title":"Megjelent a rendelet: lesznek azért szóbelik is az idei érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami gyorsan alátámasztotta ezt az állítást.","shortLead":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami...","id":"20210410_budapest_pentek_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe28ad-6d05-4975-bb97-3c0510fffaa9","keywords":null,"link":"/elet/20210410_budapest_pentek_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 10. 10:08","title":"“November óta alig találkoztam emberekkel, ennyi kockázatot vállalhatok” - kirajzott az utcára Budapest péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portálra Kínában, amiért a vállalat a versenyszabályokat megsértve visszaélt monopolhelyzetével.","shortLead":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes...","id":"20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed988f-0c82-4fe8-897c-a70468e853c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","timestamp":"2021. április. 10. 11:59","title":"Több mint 800 milliárd forintos büntetést kapott az Alibaba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa80ed1-ed93-4038-a3fe-885874f9c86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce096d8-2b9e-4fd7-9d96-cd44ff1bcd8c","keywords":null,"link":"/360/20210411_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2021. április. 11. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János kést rántott, pedig nem is gondolták volna róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]