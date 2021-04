Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól felszerelt új C-osztály árából könnyedén kijöhet egy magasabb kategóriás, akár 6 hengeres motorral szerelt E-osztály is.","shortLead":"Egy jól felszerelt új C-osztály árából könnyedén kijöhet egy magasabb kategóriás, akár 6 hengeres motorral szerelt...","id":"20210409_28_millio_forint_fole_konfiguralhato_a_csak_4_hengeres_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a024658-7fea-41e6-a880-9c89e7d74211","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_28_millio_forint_fole_konfiguralhato_a_csak_4_hengeres_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2021. április. 13. 06:41","title":"28 millió forint fölé konfigurálható a csak 4 hengeres új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett annak elkerülésére, hogy elszállítsák cellájából a hétfői tárgyalás helyszínére.","shortLead":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett...","id":"20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effae8ac-55fd-4c93-8c0e-1567975d92b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","timestamp":"2021. április. 11. 19:51","title":"Fehér Norbert rátámadt a spanyol börtönőrökre, öt embert küldött kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legfeljebb két és fél órás, átszállás nélküli vonatúttal elérhető helyekre nem indulhatnak repülők az új szabályozás szerint. ","shortLead":"A legfeljebb két és fél órás, átszállás nélküli vonatúttal elérhető helyekre nem indulhatnak repülők az új szabályozás...","id":"20210413_francia_belfoldi_repulojaratok_korlatozasa_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca9c3e-f423-47a2-bbed-d6329b85572c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_francia_belfoldi_repulojaratok_korlatozasa_kibocsatas","timestamp":"2021. április. 13. 11:30","title":"Belföldi repülőjáratokat tiltanak Franciaországban ott, ahol vonattal is lehet menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mobil kórtermet két napja üzemelték be.","shortLead":"A mobil kórtermet két napja üzemelték be.","id":"20210413_romania_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5275fc9e-bda9-40de-96e5-1a77a159735d","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_romania_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 13. 05:05","title":"Meghalt három koronavírusos beteg Romániában, mert leálltak a lélegeztetőgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635bdcc0-b58e-4ecf-84e1-537e42eab5f8","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ott voltunk Auschwitz nyitásakor és zárásakor – mondhatták el magukról a holokauszt első női transzportjának túlélői. A csaknem ezer, Szlovákiából elhurcolt lány és fiatal nő történetéről mégis alig tudunk valamit. Egy nemrég megjelent könyvből a lányok sorsával párhuzamosan a haláltábor gépezetenének a működésébe is betekintést kapunk. Egy olyan folyamatba, amelynek a végén ezek az emberek csak azt tudták mondani: „olyasmivé váltunk, amire nincsenek szavak”.","shortLead":"Ott voltunk Auschwitz nyitásakor és zárásakor – mondhatták el magukról a holokauszt első női transzportjának túlélői...","id":"20210411_Auschwitz_holokauszt_999_fogoly_Heather_Dune_Macadam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635bdcc0-b58e-4ecf-84e1-537e42eab5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070c8989-6441-4a08-9498-e092ff6acca6","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_Auschwitz_holokauszt_999_fogoly_Heather_Dune_Macadam","timestamp":"2021. április. 11. 20:00","title":"Auschwitzban minden túlélő átélt valamit, amiről képtelen beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73146cc-324e-4d86-b71b-db744f701ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint hétvégén luxusautókat lehetett látni a létesítmény parkolójában.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint hétvégén luxusautókat lehetett látni a létesítmény parkolójában.","id":"20210412_hadhazy_akos_turai_kastelyszallo_vendeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d73146cc-324e-4d86-b71b-db744f701ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e7db39-d497-4a1d-9c94-bab29d029836","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hadhazy_akos_turai_kastelyszallo_vendeg","timestamp":"2021. április. 12. 10:30","title":"Hadházy feljelentést tett a rendőrségen, mert szerinte Tiborcz turai kastélyszállója vendégeket fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak a kórházak a fenntarthatóbb gyakorlatokkal. A kórházakban és a klinikákon keletkezik ugyanis a legtöbb egyszer használatos műanyaghulladék. ","shortLead":"Egy globális kezdeményezés szerint nem csak a hulladékon és a kibocsátáson, de a költségeken is sokat spórolhatnak...","id":"20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e755b731-501e-4c20-848b-2c4e36748329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c965d-94f0-4599-9935-3eb1c161bdd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_A_vilagjarvany_okozta_kihivasok_ellenere_is_probal_az_egeszsegugy_csokkenteni_a_kibocsatasan","timestamp":"2021. április. 12. 18:20","title":"Azzal is csökkenne a károsanyag-kibocsátás, ha megkérdeznék a kórházakban, mit kér enni a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]