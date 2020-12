Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrációnál kétféle adatkezelést is felajánl az oltásregisztrációs honlap, az egyik esetében a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához kerülnek az adataink.","shortLead":"A regisztrációnál kétféle adatkezelést is felajánl az oltásregisztrációs honlap, az egyik esetében a Rogán Antal...","id":"20201208_vakcinainfo_adatkezeles_miniszterelnoki_kabinetiroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed48562-5e57-4b7f-bace-591770bcfd38","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vakcinainfo_adatkezeles_miniszterelnoki_kabinetiroda","timestamp":"2020. december. 08. 09:45","title":"Még az oltásregisztrációt is címlista gyűjtésre használja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nasa már közel jár a döntéshez, hogy bejelentse, melyik cég fogja építeni az első, magánúton épített holdjárót, amivel 2024-ben űrhajósokat küldenének majd a Holdra. ","shortLead":"A Nasa már közel jár a döntéshez, hogy bejelentse, melyik cég fogja építeni az első, magánúton épített holdjárót...","id":"20201206_Jeff_Bezos_urcege_kuldene_eloszor_not_a_Holdra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865744fa-d739-4ee8-af19-80de156c0350","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Jeff_Bezos_urcege_kuldene_eloszor_not_a_Holdra","timestamp":"2020. december. 06. 14:23","title":"Jeff Bezos űrcége küldene először nőt a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről racionális döntés, az OTP-rivális Takarék-csoportnak pedig komoly versenyelőny lehet majd.","shortLead":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről...","id":"202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04cecb-faf3-4d3b-9a38-b9f7f712e329","keywords":null,"link":"/360/202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","timestamp":"2020. december. 08. 06:30","title":"Milyen az, ha összeköltözik a posta és a bank? A lakosság nem fogadta kitörő örömmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek a kvantum-számítástechnika területén, elérve az úgynevezett kvantumfölényt. A kutatócsoport létrehozott egy kvantumszámítógép-prototípust (Csiucsang), amely maximum 76 foton észlelésére volt képes.","shortLead":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek...","id":"20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b3daf-ae3a-4e13-865a-805430329969","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","timestamp":"2020. december. 07. 14:14","title":"Kína csinált egy számítógépet, ami 3 perc alatt old meg egy 500 millió évig tartó számítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e29a3-280f-4472-9531-8beef80ab2a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gépből mosógélt, öblítőt és mosogatószert lehet „csapolni”, ezáltal pedig csomagolásmentesen vásárolni.","shortLead":"A gépből mosógélt, öblítőt és mosogatószert lehet „csapolni”, ezáltal pedig csomagolásmentesen vásárolni.","id":"20201207_dm_utantolto_automata_csomagolasmentes_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596e29a3-280f-4472-9531-8beef80ab2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c349a096-e781-4b68-97e7-b3936e70f6f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_dm_utantolto_automata_csomagolasmentes_vasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 17:05","title":"Már nálunk is teszteli a DM az utántöltő automatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d403db6-d6a8-40df-97f0-87e201cf0b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl vagyunk advent második vasárnapján is, a karácsony azonban még elég messze van ahhoz, hogy igazán átérezzük a hangulatát. Különösen, hogy az idei évben akad pont elég nehézség, ami eltereli a figyelmünket az ünnepről. A karácsonyfák azonban a legtöbb városban már állnak, és jelzik, hogy a karácsony nem marad el idén sem, még akkor sem, ha más lesz, mint eddig.

","shortLead":"Túl vagyunk advent második vasárnapján is, a karácsony azonban még elég messze van ahhoz, hogy igazán átérezzük...","id":"20201207_karacsonyfak_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d403db6-d6a8-40df-97f0-87e201cf0b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed715c-72dd-4d4b-94bd-d82685d22b7c","keywords":null,"link":"/elet/20201207_karacsonyfak_2020","timestamp":"2020. december. 07. 11:38","title":"Hiányzik a karácsonyi hangulat? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","shortLead":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","id":"20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaaf389-6def-4b14-b4ca-2309f1b4319c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","timestamp":"2020. december. 08. 11:24","title":"A Fideszt utánozzák a lengyelek: állami olajcég vette át a vidéki sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar és a román miniszterelnök neve szinte garantálja a kavarodást.","shortLead":"A magyar és a román miniszterelnök neve szinte garantálja a kavarodást.","id":"20201208_Csak_ido_kerdese_volt_Orban_Viktor_fotojaval_bakizott_a_legnagyobb_hirugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd2355-9b5b-42e1-884d-24f9a5a5ec9c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Csak_ido_kerdese_volt_Orban_Viktor_fotojaval_bakizott_a_legnagyobb_hirugynokseg","timestamp":"2020. december. 08. 08:15","title":"Csak idő kérdése volt? Orbán Viktor fotójával bakizott a legnagyobb hírügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]