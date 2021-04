Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","id":"20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ed6cd-1ae6-4dbd-8f0a-04daba747d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 14. 14:28","title":"Lázár János: Először is, Orbán Viktor örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","shortLead":"Negyven köztéri plakátot helyeztek ki a kerületben. ","id":"20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed599e-c73e-4af2-80dd-8a92094fbb28","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Esterhazy_Peter_plakatok_III_kerulet","timestamp":"2021. április. 14. 09:26","title":"Esterházy Péter születésének évfordulója alkalmából az író idézeteivel plakátolták tele a III. kerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","shortLead":"A helyszínre érkező rendőr elfogta a fegyverest.","id":"20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1ad259-86e5-42d8-9f6e-dc915defc7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_gazpisztoly_lovoldozes_kispest","timestamp":"2021. április. 14. 17:41","title":"Gázpisztollyal lövöldöztek Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra a végzősök.



","shortLead":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra...","id":"20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8909ee9-e40f-45f0-9960-0aaf0caa71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","timestamp":"2021. április. 15. 10:22","title":"Ingyen készít fel az érettségire az ismert matektanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","shortLead":"A mohácsi férfi ellen lopás és rongálás miatt indult nyomozás.\r

","id":"20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b3f382-9299-4a0a-ae69-5c000ee87a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9681600c-0d90-494d-b81c-c638dd1bd316","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_lopott_teherauto_kerites_baleset_rendorseg_mohacs","timestamp":"2021. április. 15. 13:16","title":"Ellopta a kertben álló teherautót, áttört a kerítésen, aztán nekicsapta egy ház falának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","shortLead":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","id":"20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359bae8-5037-4282-985d-e63872d78a53","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. április. 14. 13:36","title":"A \"magyar konzervativizmus gondolatát\" terjeszti majd külföldön egy új magyar folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","shortLead":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","id":"20210414_New_York_robotkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5b11-9544-46ac-850f-adda889121ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_New_York_robotkutya","timestamp":"2021. április. 14. 19:10","title":"A Black Mirrort emlegették, amikor a rendőrség robotkutyája felbukkant New York utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80575767-64fb-4dcb-bb45-a30256c131e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte.","shortLead":"Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte.","id":"20210414_Hollywoodi_nagysagokat_holokauszttulelot_is_megkarositott_a_pilotajatek_most_meghalt_kiralya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80575767-64fb-4dcb-bb45-a30256c131e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283cb82-706b-4a76-ab8b-d6a579a8ff1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Hollywoodi_nagysagokat_holokauszttulelot_is_megkarositott_a_pilotajatek_most_meghalt_kiralya","timestamp":"2021. április. 14. 18:55","title":"Hollywoodi nagyságokat, holokauszttúlélőt is megkárosított a pilótajáték most meghalt királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]