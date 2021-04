Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás ellenértékét apróval rendeznünk, pláne, ha nem volt a fizetéshez szükséges összegnek megfelelő fémpénz nálunk. A jó hír az, hogy egyre több országban – legyen szó egy egyszerű vásárlásról akár – a tranzakciók javarészt már készpénzmentesen zajlanak. A statisztikák szerint azonban Magyarország még messze van ettől, noha az igény fokozatosan nő a készpénzhelyettesítő eszközök használata iránt, s egyre többen élnek is e lehetőséggel. ","shortLead":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás...","id":"20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a80b15e-947a-41e4-bc11-6113c102804b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","timestamp":"2021. április. 15. 14:30","title":"Az aprócsörgetéstől az érintésig: egyre több ország válhat készpénzmentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Az érintetlenül maradt szárazföldnek pedig mindössze 11 százaléka természetvédelmi terület egy friss kutatás szerint.","id":"20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31921f4d-ef29-498d-8528-d27c01df5ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aa4416-7dc9-499d-9fa4-a246f8ce91cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_kornyezet_3_szazalek_maradt_erintetlen","timestamp":"2021. április. 15. 13:49","title":"Mostanra 3 százaléka sem maradt érintetlen a világ vadonjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás és a biztonság ára. Vélemény. ","shortLead":"Az oltás nem nagy ár a szabadságot jelentő biztonságért, írja szerzőnk, azonban jó volna tudni, pontosan mi is az oltás...","id":"202115_elojogok_azuj_normalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e796be52-d97c-4564-a92b-4385faacc6d0","keywords":null,"link":"/360/202115_elojogok_azuj_normalis","timestamp":"2021. április. 15. 15:00","title":"Seres: Előjogok – az új normális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. ","shortLead":"2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő...","id":"20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350224f6-1154-47da-b377-4595d55a8b49","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_A_Meszaros_gyerekek_es_tarsaik_500_millio_forint_megrendelest_kaptak_a_Paks_2_korul","timestamp":"2021. április. 14. 11:09","title":"Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","shortLead":"Argentínában három hónapos csúcson a halálos áldozatok száma.\r

","id":"20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf04885d-ea93-4b6c-a007-7b4e5b92a021","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_brazilia_argentina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 06:47","title":"Brazíliában már 360 ezer halottja van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek februárban, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal...","id":"20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fab3ce-cf21-4593-9ccd-cd2161c1cd2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","timestamp":"2021. április. 15. 09:07","title":"Óriásit zuhant a magyar építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","shortLead":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","id":"20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220f5323-eddf-4cd3-bf03-8b308a08db1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 14:21","title":"Kiveszik az AstraZeneca-vakcinát az oltási programból Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a0415-1329-4f4a-a93f-91cd45939a5e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vizsgálatok szerint a variáns 2,5-szer fertőzőbb, mint az eredeti koronavírus.","shortLead":"A vizsgálatok szerint a variáns 2,5-szer fertőzőbb, mint az eredeti koronavírus.","id":"20210415_brazil_varians_mutacio_koronavirus_vakcina_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab4a0415-1329-4f4a-a93f-91cd45939a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c2ddc-11fa-4bf8-891c-88121cdff779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_brazil_varians_mutacio_koronavirus_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. április. 15. 15:41","title":"Ellenállóbb lehet a vakcinákkal szemben a koronavírus brazil mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]