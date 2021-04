Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszeres tévézés kifejezetten jótékonyan befolyásolhatja a mentális egészséget, feltéve, hogy tudatosan válogatjuk a műsorokat. A járvány miatti bezártságban bizonyára sokak figyelmét felkeltő kijelentést a Kelet-londoni Egyetem kutatói tették, akik a pozitív pszichológia felől közelítették meg a jelenséget. ","shortLead":"A rendszeres tévézés kifejezetten jótékonyan befolyásolhatja a mentális egészséget, feltéve, hogy tudatosan válogatjuk...","id":"202115_a_tevezes_pozitiv_hatasa_kezben_tartott_taviranyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87966fc-afe8-4699-b606-682116fc28a7","keywords":null,"link":"/360/202115_a_tevezes_pozitiv_hatasa_kezben_tartott_taviranyito","timestamp":"2021. április. 16. 16:00","title":"A tudomány mondja: van pozitív hatása annak, ha otthon ülve tévézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Sűrű teendőire hivatkozva mondta le a meghívást az Európai Bizottság elnöke Ukrajna függetlenségének 30. évfordulójára. Márpedig az eseményt augusztusban tartják, amikor a szervezet jellemzően szünetet tart és mindenki szabadságra megy.","shortLead":"Sűrű teendőire hivatkozva mondta le a meghívást az Európai Bizottság elnöke Ukrajna függetlenségének 30. évfordulójára...","id":"20210415_Von_der_Leyen_nyaralni_megy_augusztusban_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba80468-6130-4e38-b113-d904d6edd5a5","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Von_der_Leyen_nyaralni_megy_augusztusban_Ukrajna","timestamp":"2021. április. 15. 15:48","title":"Ursula von der Leyen furcsa indokkal mondott le arról, hogy kiálljon Ukrajna függetlensége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje a világ Budapestet\" - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester, mikor bejelentette, hogy Budapest is pályázik a Világ Könyvfővárosa címre. ","shortLead":"\"Eljött az ideje, hogy a sportesemények mellett a kiemelkedő kulturális rendezvényekkel kapcsolatban is megismerje...","id":"20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0246a53-90b1-4833-ad73-952d9d5812fd","keywords":null,"link":"/elet/20210415_A_Vilag_Konyvfovarosa_cimre_palyazik_Budapest","timestamp":"2021. április. 15. 13:38","title":"A Világ Könyvfővárosa címre pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság 2022-ben ismét megvizsgálja Bene László ügyét.","shortLead":"A bíróság 2022-ben ismét megvizsgálja Bene László ügyét.","id":"20210415_skala_gyilkossag_eletfogytiglan_bene_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b03624-f90a-4a47-b6b5-7dbe9b9fb584","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_skala_gyilkossag_eletfogytiglan_bene_laszlo","timestamp":"2021. április. 15. 17:55","title":"Döntöttek, börtönben marad a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerdán vagy csütörtökön nyithatnak a teraszok. Óvatosságról és fokozatosságról beszélt Orbán Viktor. A Pfizer vezérigazgatója szerint három oltásra lenne szükség. Rogán-közeli vállalkozások keresnek (sokat) a lélegeztetőgépek raktározásán. Szűk körben temetik el Fülöp herceget. Meghalt Törőcsik Mari. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Szerdán vagy csütörtökön nyithatnak a teraszok. Óvatosságról és fokozatosságról beszélt Orbán Viktor. A Pfizer...","id":"20210416_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa55f3-cb6a-43af-83db-6b6a8fe1fbc7","keywords":null,"link":"/360/20210416_Radar360","timestamp":"2021. április. 16. 08:32","title":"Radar360: Elment egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja a szerződését. Ideje kiszámolni, ki hogyan tervezi a működést a járvány utáni új világban.","shortLead":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja...","id":"202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9afde1-d693-4e6e-a802-accff91b0067","keywords":null,"link":"/360/202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","timestamp":"2021. április. 16. 15:00","title":"Home office vagy bejárás? Mi lesz az irodával a válság után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]