[{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","shortLead":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","id":"20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c523e92-f0f2-41c7-9184-a5c97dc16e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. április. 15. 20:53","title":"Pfizer-vezérigazgató: Valószínű, hogy egy harmadik oltást is fel kell majd venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra késelte Julius Caesart.



","shortLead":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra...","id":"20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedcc6ee-210a-4cfc-85bb-da3ddffdf3c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","timestamp":"2021. április. 15. 09:18","title":"Nemsokára bejárhatjuk a helyet, ahol megölték Julius Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján értékelték a szerdán nyilvánosságra hozott tervezetet, amiből kiderül, mire költené a kormány a helyreállítási alapot. Gémesi György szerint semmit nem egyeztettek az önkormányzatokkal, a főpolgármester pedig kontár munkáról beszélt.","shortLead":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján értékelték a szerdán nyilvánosságra hozott tervezetet, amiből...","id":"20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9334e0-561e-4122-9411-d9eceb48f6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 16:08","title":"Karácsony: \"Fércművet küldött egyeztetés helyett a kormány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","shortLead":"A kötelező vírusteszt okoz véget nem érő sorokat a repülőtéren.","id":"20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9658d3-f366-4e65-9467-d7f2eca86000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6deb8d-ecb5-4cae-89b2-02305d8effc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Hatoras_sorok_Heathrown_volt_hogy_a_rendoroknek_kellett_rendet_tenniuk","timestamp":"2021. április. 15. 14:28","title":"Hatórás sorok a Heathrow-n, volt, hogy a rendőröknek kellett rendet tenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.","shortLead":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái...","id":"20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3166b3-e980-4861-b012-2118c647e583","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","timestamp":"2021. április. 15. 21:31","title":"Karácsony bemutatott egy térképet, ami szerint a kínai egyetem mégis a Diákváros területén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","shortLead":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","id":"20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0fcea-8201-41ae-8440-e25014fdc291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","timestamp":"2021. április. 15. 10:03","title":"Tim Cook: Nem lesz bolhapiac az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások bejegyzéseinél a lájkok számát.","shortLead":"Globálisan is elkezdte tesztelni az Instagram a kapcsolót, mellyel a felhasználó döntheti el, akarja-e látni mások...","id":"20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1c3172-f0ed-4d39-a3bc-0fcbcaceca0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_instagram_lajkok_szama_nem_latszik","timestamp":"2021. április. 15. 08:33","title":"Új kapcsoló az Instagramon: a felhasználó dönthet, akarja-e látni a lájkolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","shortLead":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","id":"20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5693a-ab0e-4c7a-b4ee-8fa80dc7b2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Bestiális erő – mondja az Nvidia az új szerverprocesszoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]