[{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","shortLead":"El kell halasztani a csapat következő három meccsét.","id":"20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da971d5-8e62-4461-bf63-63f13b468b7d","keywords":null,"link":"/sport/20210416_hertha_bsc_koronavirus_fertozes_dardai_pal","timestamp":"2021. április. 16. 07:22","title":"Újabb Hertha-játékos fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","shortLead":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","id":"20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c523e92-f0f2-41c7-9184-a5c97dc16e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. április. 15. 20:53","title":"Pfizer-vezérigazgató: Valószínű, hogy egy harmadik oltást is fel kell majd venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (ELKH-CSFK) vezette azt a kutatócsoportot, amely megvizsgálta a parti szűrésű kutakból származó csapvizek összetételét Budapesten és környékén. Tanulmányuk szerint a csapvizekben kimutatható rendkívül alacsony gyógyszer-koncentrációnak nincs humánegészségügyi kockázata, a vegyületek jelenléte a közép- és hosszú távú vízbázisvédelem szempontjából ugyanakkor figyelmeztető jel a szakemberek számára.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (ELKH-CSFK) vezette azt...","id":"20210415_csapviz_budapest_gyogyszerszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed8b99-381c-4f61-83c3-e4aa70203f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csapviz_budapest_gyogyszerszennyezes","timestamp":"2021. április. 15. 16:33","title":"Jó hír jött a budapesti csapvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8151d7-454a-418f-abd6-25e139405d74","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU hétfőn szerette volna elítélni Kínát azért, mert Hongkongban továbbra is egy önkényeskedésre lehetőséget adó törvény alapján tartóztatna le ellenzéki politikusokat. Magyarország miatt ez lekerült a napirendről.","shortLead":"Az EU hétfőn szerette volna elítélni Kínát azért, mert Hongkongban továbbra is egy önkényeskedésre lehetőséget adó...","id":"20210416_Magyarorszag_Kina_erdekeben_vetozott_egy_unios_nyilatkozatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df8151d7-454a-418f-abd6-25e139405d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c982c48-c6d4-48a5-a64b-7221353e2cca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Magyarorszag_Kina_erdekeben_vetozott_egy_unios_nyilatkozatot","timestamp":"2021. április. 16. 14:51","title":"Magyarország Kína érdekében vétózott egy uniós nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján értékelték a szerdán nyilvánosságra hozott tervezetet, amiből kiderül, mire költené a kormány a helyreállítási alapot. Gémesi György szerint semmit nem egyeztettek az önkormányzatokkal, a főpolgármester pedig kontár munkáról beszélt.","shortLead":"A Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján értékelték a szerdán nyilvánosságra hozott tervezetet, amiből...","id":"20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9334e0-561e-4122-9411-d9eceb48f6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_helyreallitasi_alap_tervezet_karacsony_gergely","timestamp":"2021. április. 15. 16:08","title":"Karácsony: \"Fércművet küldött egyeztetés helyett a kormány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e84df27-82ee-43f2-a098-ed85f6f42635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportosra hangolt cseh elektromos autó kétféle változatban érkezett meg hazánkba.","shortLead":"A sportosra hangolt cseh elektromos autó kétféle változatban érkezett meg hazánkba.","id":"20210416_sportos_villanyauto_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_sportline_iv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e84df27-82ee-43f2-a098-ed85f6f42635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1733cea-60a8-4d0c-8f63-17ab4872a044","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_sportos_villanyauto_magyarorszagon_a_skoda_enyaq_sportline_iv","timestamp":"2021. április. 16. 06:41","title":"Sportos villanyautó: Magyarországon a Skoda Enyaq Sportline iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal közel ezer kilométert is el lehet autózni, akkor a hatékonyság nem lehet kérdés.","shortLead":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal...","id":"20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60abd1a2-ca26-4fab-92a2-c6bfc9f5dd9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","timestamp":"2021. április. 17. 04:31","title":"Audi A3 35 TDI-teszt: a dízel jó hírneve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8baf86a-a904-4880-b83c-9c51067149af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hőtechnika Kft. a Molnak dolgozik, a bankvezér pedig ott ül az olajcég igazgatóságában is.","shortLead":"A Hőtechnika Kft. a Molnak dolgozik, a bankvezér pedig ott ül az olajcég igazgatóságában is.","id":"202115_hotechnika_csanyi_es_amol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8baf86a-a904-4880-b83c-9c51067149af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121f7ace-aa79-4529-9ffc-e526b33a6e21","keywords":null,"link":"/360/202115_hotechnika_csanyi_es_amol","timestamp":"2021. április. 16. 08:30","title":"Tartályépítő céget vesz Csányi Sándor, de ez nem OTP-s ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]