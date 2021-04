Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kiszámolható, hogy az NDK kisautóval évente átlagosan csak ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Könnyen kiszámolható, hogy az NDK kisautóval évente átlagosan csak ezer kilométert tettek meg.","timestamp":"2021. április. 18. 06:41","title":"Ebben a 45 éves törökbálinti Trabiban csak 45 ezer kilométer van {"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","shortLead":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","timestamp":"2021. április. 18. 09:07","title":"Szorgalmasan szedi áldozatait a Nagyvárad téri ideiglenes buszforduló – videó"} {"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt, emiatt egy magas rangú minisztériumi vezető etikai vizsgálatot kezdeményezett.","shortLead":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt...","timestamp":"2021. április. 17. 11:45","title":"Egyelőre nem adja le a Zacher-interjú második részét a Szabad Európa, mert az elsőre kiakadtak a minisztériumban"} {"c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma"} {"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","timestamp":"2021. április. 18. 12:00","title":"Ez történt: A Pfizer első embere elmondta, hogy egy harmadik oltásra is szükség lehet"} Azért szerencsére, mert tapasztalataink alapján a Google megoldásánál sokkal jobb eredményeket dob ki.","shortLead":"A Google Translate 109 nyelve helyett a DeepL fordító csak 24 nyelven tud, de szerencsére ezek egyike a magyar. ","timestamp":"2021. április. 17. 18:00","title":"Sokkal jobb, mint a Google Fordító, és most már magyarul is tud"} {"c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni a területet. Ha kell, 800 emberrel.","shortLead":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni...","timestamp":"2021. április. 17. 14:47","title":"Az ukrán tulaj képviselője legközelebb 600-800 emberrel menne átvenni a Dunaferrt"}