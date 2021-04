Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","id":"20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb6e56-199a-4dcd-a433-d08a706668ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcff362-7955-4b8f-a646-93c8e4cbd3e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Inkább saját űrállomást hoznak létre.","shortLead":"Inkább saját űrállomást hoznak létre.","id":"20210418_Oroszorszag_kilep_a_Nemzetkozi_Urallomas_projektbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bcff362-7955-4b8f-a646-93c8e4cbd3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cda2d5-3a0a-4cd7-b770-1b088d5a0e06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_Oroszorszag_kilep_a_Nemzetkozi_Urallomas_projektbol","timestamp":"2021. április. 18. 15:25","title":"Oroszország kilép a Nemzetközi Űrállomás-projektből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni a területet. Ha kell, 800 emberrel.","shortLead":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni...","id":"20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740b9ecf-65b8-41a8-b9cd-92d1ede9538d","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","timestamp":"2021. április. 17. 14:47","title":"Az ukrán tulaj képviselője legközelebb 600-800 emberrel menne átvenni a Dunaferrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Tovább csökken a kórházban ápoltak és az aktív fertőzöttek száma.","id":"20210417_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ade5d8-6a4e-4901-b1f9-4834b4f0f455","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 17. 09:28","title":"217 újabb áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","shortLead":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","id":"20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9184dafb-f014-4c23-bac3-39c3e20c1859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","timestamp":"2021. április. 18. 09:50","title":"A NAV nevében már nem lopnak pénzt, de nem árt vigyázni a csalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszerre nyitnának meg mindent, Sebastian Kurz kancellár a jövő hétre ígérte az ehhez szükséges biztonsági terv kidolgozását.","shortLead":"Egyszerre nyitnának meg mindent, Sebastian Kurz kancellár a jövő hétre ígérte az ehhez szükséges biztonsági terv...","id":"20210416_majus_nyitasa_ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6e0cb-479d-4377-a7f9-057110f7e6fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_majus_nyitasa_ausztria","timestamp":"2021. április. 16. 21:27","title":"Májusra teljes nyitást tervez Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó projekt pénz híján végül fapados verzióban valósulhat meg, de még így is hatalmas előrelépés lenne a kialakult áldatlan állapotokhoz képest.","shortLead":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó...","id":"20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6679429b-f057-4a3e-b7ef-953537cd2d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2021. április. 18. 14:00","title":"Lecsupaszították a Blaha Lujza tér felújítását, de így is csúszhat a megvalósítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]