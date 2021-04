Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","shortLead":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","id":"20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb57850c-32fd-4ae1-bda2-88eda2984730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","timestamp":"2021. április. 17. 20:58","title":"A szlovákok is nyitnak hétfőtől, de csak negatív antigénteszttel lehet munkába járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszter az igazgatóknak szóló levelében azt is kijelenti, az óvodás csoportokat nem lehet összevonni akkor sem, ha alacsony a jelenlévők létszáma.","shortLead":"A miniszter az igazgatóknak szóló levelében azt is kijelenti, az óvodás csoportokat nem lehet összevonni akkor sem, ha...","id":"20210418_Rugalmasan_de_a_jogszabalyok_szerint_jarjanak_el_az_iskolaigazgatok_a_hianyzasokkal_keri_Kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d7f796-e25f-494c-a075-5291d8b973e3","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Rugalmasan_de_a_jogszabalyok_szerint_jarjanak_el_az_iskolaigazgatok_a_hianyzasokkal_keri_Kasler","timestamp":"2021. április. 18. 14:25","title":"Rugalmasan, de a jogszabályok szerint járjanak el az iskolaigazgatók a hiányzásokkal, kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította az Apple interfészei közé.","shortLead":"Meglepő módon reinkarnálódott az egykori mobilos játéklegenda, a Flappy Bird. Egy vállalkozó kedvű mérnök beszorította...","id":"20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b2de00-2623-47ad-b534-e81fc72d6cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46992352-37a3-4df7-bf41-8155d5de14c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_flappy_birds_macos_ertesitesek_panel","timestamp":"2021. április. 16. 21:03","title":"Emlékszik a Flappy Birdre? Becsempészték az Apple gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt megfeleződött, noha az élethosszig tartó tanulásnak ez bevált, gyorsan és rugalmasan változó, az igényekhez alkalmazkodó formája. ","shortLead":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt...","id":"202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22de88a-c550-4892-9c14-344c66feab53","keywords":null,"link":"/360/202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","timestamp":"2021. április. 17. 11:00","title":"Az egyik legrugalmasabb tanulási forma, mégsem népszerű a szakirányú továbbképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","shortLead":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","id":"202115_planum_lignum_irany_abalaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e2609-1b96-439d-9bc8-0e08d22ef4d2","keywords":null,"link":"/360/202115_planum_lignum_irany_abalaton","timestamp":"2021. április. 18. 11:10","title":"Újabb milliárdos építkezne a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb a korszakos művészhez.","shortLead":"Alighanem Alex Winter lakonikus tömörséggel egyszerűen csak Zappa címet viselő dokumentumfilmje került legközelebb...","id":"202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e3f2900-ad86-45d2-82fd-fac66e7e91ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abc49-ba52-4300-b553-13a67c71120e","keywords":null,"link":"/360/202115_film_es_zene__az_oroszlan_barlangjaban_zappa_original_soundtrack","timestamp":"2021. április. 17. 11:10","title":"Frank Zappa világa, avagy üdv a felfoghatatlan zenék birodalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]