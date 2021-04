Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Drágulhat a baromfihús, az USA odaszólt az oroszoknak Navalnij miatt, Macron számít a turistákra nyáron. Ez a hvg360...","id":"20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5680c1-d949-4c7f-a26c-97d9996197a8","keywords":null,"link":"/360/20210419_Radar360_Nyitnak_az_iskolak_szuperligat_inditananak_a_nagy_fociklubok","timestamp":"2021. április. 19. 08:00","title":"Radar360: Nyitnak az iskolák, szuperligát indítanak a nagy fociklubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont ennél enyhébb módszerekkel kezelnek, túlélhetik. A szakemberek szerint viszont nem véletlenül találták fel a gépeket, azok nem halálos ítéletet jelentenek, hanem éppen az utolsó esélyt az életre. Javíthatna a halálozási számokon, ha az orvosok feltehetnék a kérdést, amely alapján meghozhatnák a legnehezebb döntést: kinek több az esélye a túlélésre? Itthon ez egyelőre tabu.","shortLead":"Elképesztően magas a halálozás azok között a Covid-betegek között, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, akiket viszont...","id":"20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bc3177-5371-48db-9ca5-c518df9eba6c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Levegovetel_az_intenziv_osztalyon__Kinek_jusson","timestamp":"2021. április. 20. 06:30","title":"Levegővétel az intenzív osztályon: kinek jusson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint eljöhet az idő, amikor úgy megyünk majd pszichológushoz, mint a fogorvoshoz.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint eljöhet az idő, amikor úgy megyünk majd...","id":"20210419_jarvany_koronavirus_depresszio_szorongas_poszt_covid_szindroma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c21a53-5753-46b8-b8a6-8e598847e65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_jarvany_koronavirus_depresszio_szorongas_poszt_covid_szindroma","timestamp":"2021. április. 19. 16:03","title":"A járvány kezdete óta megháromszorozódott a depresszió gyakorisága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddd2823-f737-45d1-bff2-01a3020d7390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vanuatut azonnal lezárták, 16 embert karanténba helyeztek.","shortLead":"Vanuatut azonnal lezárták, 16 embert karanténba helyeztek.","id":"20210419_Koronavirusos_holttestet_mosott_partra_a_viz_a_Csendesoceani_szigeten_semmit_sem_biztak_a_veletlenre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ddd2823-f737-45d1-bff2-01a3020d7390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15932d-2c4a-4de3-998c-2a61a574d580","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_holttestet_mosott_partra_a_viz_a_Csendesoceani_szigeten_semmit_sem_biztak_a_veletlenre","timestamp":"2021. április. 19. 12:43","title":"Koronavírusos holttestet mosott partra a víz, a csendes-óceáni szigeten semmit sem bíztak a véletlenre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is rendelkeznek.","shortLead":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is...","id":"20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd131c-ab2a-4315-a181-300ddb321cc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. április. 19. 07:16","title":"Újabb szentségtörés: itt az összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","id":"20210419_Bor_dallam_hangszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d811f6a-7148-457d-bad4-5df371a1ed6d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Bor_dallam_hangszerek","timestamp":"2021. április. 19. 12:04","title":"Zenét készít egy algoritmus a borok \"hangjából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Különösen Európában éri meg egyre jobban megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat indítani.","shortLead":"Különösen Európában éri meg egyre jobban megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat indítani.","id":"20210419_megujulo_energia_beruhazas_koltseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc86f33-2450-4a68-b7a0-6bf199f6d8fc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_megujulo_energia_beruhazas_koltseg","timestamp":"2021. április. 19. 15:15","title":"Egyre jobban megéri megújuló energiába fektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5105be8-c8d9-4a43-bbf6-3c4537219c2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","shortLead":"Az elmúlt hetek időjárását tekintve talán nem is annyira ritka jelenségről van szó, de mindenképp látványos.","id":"20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5105be8-c8d9-4a43-bbf6-3c4537219c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b7213-de8a-408e-bdca-cb528081cd7b","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hatalmas_szivarvany_jelent_meg_Budapesten","timestamp":"2021. április. 20. 19:02","title":"Hatalmas dupla szivárvány jelent meg Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]