[{"available":true,"c_guid":"78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","id":"20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a243ab55-2d96-4fab-bbbc-a8c76c36e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","timestamp":"2021. április. 23. 18:45","title":"Vészhelyzetet rendelnek el a járvány miatt négy japán prefektúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","shortLead":"Az ügyet a terrorellenes ügyészség kezdte el vizsgálni.","id":"20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8978acec-9fec-4cff-8dc3-ad593be5edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142efe39-b6a2-4ea6-a783-bdbce3850962","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_keseles_franciaorszag_rendorno","timestamp":"2021. április. 23. 17:34","title":"Halálra késeltek egy francia rendőrnőt, a támadót lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","id":"20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1208738e-a1f6-44ff-8621-52489858c873","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 22. 13:03","title":"Évtizedek óta nem volt ilyen enyhe az influenzajárvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek gyógyszerfogyasztása milyen összefüggésben van a rezisztencia gyakoriságával.","shortLead":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek...","id":"20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa149617-87dd-40f4-87e3-73ef126d1708","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","timestamp":"2021. április. 22. 19:03","title":"Új modellt állított fel a rezisztens baktériumok terjedésére Röst Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég szakápoló, hanem mert hiányoznak azok a sok országban már alkalmazott etikai elvek – életvégi döntések –, amelyek alapján a kórházakban megítélhetik, kit tegyenek lélegeztetőgépre.","shortLead":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég...","id":"202116_ideghaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f453da97-e1ed-4705-8106-4e23af474706","keywords":null,"link":"/360/202116_ideghaboru","timestamp":"2021. április. 23. 06:30","title":"„A kórházakban háborús helyzet van, de meglincselik, aki ezt nyilvánosan kimondja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"Gáti Júlia, Bedő Iván","category":"360","description":"Ha az Orbán-kormánynak a propagandánál fontosabbak lennének a hitelességet és megbízhatóságot jelentő számok és adatfeldolgozások, tisztázni lehetne az oltások hatásosságát és javítani a covidos betegek intenzív ellátásának eredményeit.","shortLead":"Ha az Orbán-kormánynak a propagandánál fontosabbak lennének a hitelességet és megbízhatóságot jelentő számok és...","id":"202116__ketelyek_oltas_utan__vedtelen_gyermekek__terapia_azintenzivre__merhetetlen_felelosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975f6e5-c70c-43f7-b489-d0749027b01b","keywords":null,"link":"/360/202116__ketelyek_oltas_utan__vedtelen_gyermekek__terapia_azintenzivre__merhetetlen_felelosseg","timestamp":"2021. április. 22. 06:30","title":"Titkolózik a kormány, de talán nem is érdekli, mennyire hatásosak a vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","shortLead":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","id":"20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d19484-a037-47f8-bb5d-0db3cf88a03e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","timestamp":"2021. április. 23. 05:22","title":"Felkerült India a brit kormány beutazási tilalmi listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]