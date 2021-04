Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A geopolitikai helyzet és a csehországi történések miatt kell távoznia három orosz diplomatának Szlovákiából.","shortLead":"A geopolitikai helyzet és a csehországi történések miatt kell távoznia három orosz diplomatának Szlovákiából.","id":"20210422_szlovak_orosz_kiutasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213cc46a-fbe7-48d9-94a1-cea299d89d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cfdd7b-4841-45b0-9f68-40cee644339b","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_szlovak_orosz_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 22. 20:10","title":"A szlovák kormány is orosz diplomatákat utasított ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","shortLead":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","id":"20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f600b33-4057-4bd9-b024-6b35532b371d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","timestamp":"2021. április. 23. 11:26","title":"Bíróság elé állítják a Free SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan zajlanak, az ügyészségnél pedig nem az eljárások minőségével van baj, hanem azok elmaradásával.","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan...","id":"20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f9b25-3cfc-4304-8d03-276181c6e050","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","timestamp":"2021. április. 23. 18:37","title":"Transparency: Nem alkalmas a korrupció érdemi csökkentésére a kormány Helyreállítási Terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","shortLead":"Karbantartás miatt az 5-ös HÉV menetrendje is változik. ","id":"20210423_4_6_villamos__hev_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5092a3a-4d3e-45b6-a8fc-7f9ec52674c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b2414-87ed-4614-b9e5-7055128f1ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_4_6_villamos__hev_bkk","timestamp":"2021. április. 23. 12:05","title":"Karbantartás miatt nem jár a 6-os villamos hétfő éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c408a5-0165-4a1e-9f8d-7fb9ca95b2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 22-én a család szűk körben elbúcsúzott Törőcsik Maritól – tudatta a Nemzeti Színházon keresztül a család a művész tisztelőivel.","shortLead":"2021. április 22-én a család szűk körben elbúcsúzott Törőcsik Maritól – tudatta a Nemzeti Színházon keresztül a család...","id":"20210423_Vegso_bucsut_vettek_Torocsik_Maritol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c408a5-0165-4a1e-9f8d-7fb9ca95b2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57821892-1d7c-4a04-a715-05c3939ad0b8","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Vegso_bucsut_vettek_Torocsik_Maritol","timestamp":"2021. április. 23. 12:16","title":"Végső búcsút vettek Törőcsik Maritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","shortLead":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","id":"20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b6cf7-dbdf-4ef9-91c0-e7652879ed18","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Szerbiában megmérték a vakcinák hatásosságát: a nagy vesztes az, akit nem oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","shortLead":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","id":"20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4286835-002a-43a2-96b4-d10066e89068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 19:03","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c13ca3-282c-4b9f-a4cc-4ba759393930","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az USA húsz év után lezárni készül az afganisztáni háborút, a feltétel nélküli kivonulás a kudarc beismerését és a tálibok visszatérését jelenti.","shortLead":"Az USA húsz év után lezárni készül az afganisztáni háborút, a feltétel nélküli kivonulás a kudarc beismerését és...","id":"202116__kivonulas_afganisztanbol__20_ev__lehetetlen_kuldetes__a_vacsoranak_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c13ca3-282c-4b9f-a4cc-4ba759393930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f4d7f-a5d0-46c8-a44d-ae65c1150ddb","keywords":null,"link":"/360/202116__kivonulas_afganisztanbol__20_ev__lehetetlen_kuldetes__a_vacsoranak_vege","timestamp":"2021. április. 22. 15:00","title":"Leghosszabb háborúját zárja le az USA, de nincs oka ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]