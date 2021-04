Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","shortLead":"Megérkezett a C-osztály hosszított kabinterű variánsa.","id":"20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e19f2e9-b0e2-4057-b673-4faf807162f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb189d6a-cc1b-45de-8778-6782ca563de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_A_kis_Mercedesnek_is_van_elnoki_valtozata","timestamp":"2021. április. 23. 08:04","title":"Kínában a kis Mercedesnek is van elnöki változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai hotelberuházást.","shortLead":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai...","id":"20210422_hell_komment_facebook_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a01650-0403-46de-98c8-fa956834f93a","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_hell_komment_facebook_per","timestamp":"2021. április. 22. 17:39","title":"A Hell Energy beperelt egy kommentelőt, de első fokon vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem egészen azt a választ kapta, amire elsőre számított.","shortLead":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem...","id":"20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6ed689-56c7-4406-a2a3-30359d9af1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","timestamp":"2021. április. 23. 08:33","title":"Naponta 5 millió facebookozó e-mail címét lehetne ellopni, a Facebook szerint ez nem nagy dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","shortLead":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","id":"20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3299098a-5c0d-4f56-9e3b-f26816adea5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","timestamp":"2021. április. 23. 12:03","title":"Önt is megkérdezheti a Facebook, hogy mit szeretne látni a hírfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a döntés nem befolyásolja a júliusra tervezett olimpiát.","id":"20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b5aeb2-61d0-4e30-9a38-64f136ba718f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a243ab55-2d96-4fab-bbbc-a8c76c36e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_veszhelyzet_japan_koronavirus","timestamp":"2021. április. 23. 18:45","title":"Vészhelyzetet rendelnek el a járvány miatt négy japán prefektúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","shortLead":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","id":"20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f3a580-04e9-4bca-9b60-ad3004d41f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","timestamp":"2021. április. 22. 15:43","title":"Hamis Pfizer-vakcinákra bukkantak Lengyelországban és Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében, mint a saját végzettségünk. ","shortLead":"A kutatók sem értik pontosan, miért van az, hogy a szülők társadalmi státusza meghatározóbb a fizetésünk tekintetében...","id":"20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eff8498-5784-4d69-b02a-0a8df7c32068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a1fd97-6f1c-479f-9698-a9dee9bfb540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_A_szulok_vegzettsege_jobban_meghatarozza_a_jovedelmunket_mint_a_diplomank","timestamp":"2021. április. 24. 15:10","title":"A szülők végzettsége jobban meghatározza a jövedelmünket, mint a diplománk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]