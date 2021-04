Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","shortLead":"Az elmúlt 40 év látható földrajzi változásait szemléltetik.","id":"20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692ed189-3220-41f8-ac0c-0274e7f45a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e3f87a-638f-4f64-91b6-9c10e98e1a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_A_Google_Earth_par_masodperc_alatt_megmutatja_hogyan_hatott_a_Foldre_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 24. 19:40","title":"A Google Earth pár másodperc alatt megmutatja, hogyan hatott a Földre a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","shortLead":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","id":"20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901ee796-55c8-43ae-9a6d-e7dc3b52bc58","keywords":null,"link":"/sport/20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","timestamp":"2021. április. 23. 21:44","title":"Az egész testét takaró dresszel állt ki a sportág átszexualizáltsága ellen egy tornásznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon gyűjti az előrendeléseket.","shortLead":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi...","id":"20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2557bb-52b4-4aa3-ba8b-464b1feffaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","timestamp":"2021. április. 24. 08:03","title":"Könnyű álmot, horkolásmentes éjszakát ígér ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért vasárnaptól - 