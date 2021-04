Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre csak tíz holttestet találtak, a többit még keresik.","shortLead":"Egyelőre csak tíz holttestet találtak, a többit még keresik.","id":"20210424_meneultek_gumicsonak_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc49f31-581c-4916-9586-ed05fe10a8ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_meneultek_gumicsonak_baleset","timestamp":"2021. április. 24. 08:33","title":"Legalább 130-an vesztek oda a Földközi-tengeren egy menekülteket szállító gumicsónak balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","shortLead":"A város polgármestere hecckampánnyal vádolta az ellenzéket, a hirdetést azóta már levették.","id":"20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ddd905-12bd-4254-865e-1cceac05a5ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_kecskemet_fidesz_facebook_hirdetes","timestamp":"2021. április. 24. 10:34","title":"Az önkormányzat fizette az ellenzék szidását Kecskeméten Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","shortLead":"Ritkán látható magabiztossággal indult el valaki a menetiránnyal szembe.","id":"20210424_m7_autopalya_megfordulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0085a80-646c-459b-b634-cb71af0c2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e161b-1c35-4678-b00e-ded563c367df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m7_autopalya_megfordulas","timestamp":"2021. április. 24. 09:11","title":"Videó: Valaki úgy gondolta, megfordul az M7-esen csütörtök délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció az arról szóló közlemény szerint a „tudatos üzleti építkezés” újabb állomása.","shortLead":"A tranzakció az arról szóló közlemény szerint a „tudatos üzleti építkezés” újabb állomása.","id":"20210423_mvm_emasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72860b3-e0e9-41a0-baf4-d675e896399a","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_mvm_emasz","timestamp":"2021. április. 23. 15:36","title":"Az MVM megveszi az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös beoltottnál járunk majd; átírja a kormány a költségvetést; megjelent, majd azzal a lendülettel össze is omlott az európai foci nagy reformterve. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös...","id":"20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c9ad8-5824-459f-bc33-f219ede00ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","timestamp":"2021. április. 25. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor egy korsó sörrel ünnepelheti a Felcsút ezüstérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól és hatalmi pozícióktól függ. Vélemény.","shortLead":"A hívő ember meggyőződése, ahogyan Lutheré is az volt, hogy élete nem mulandó földi hatalmaktól, politikai ciklusoktól...","id":"202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbba31c3-ac04-4925-b5c9-8a8b685c7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59df3152-60fe-45c9-84ba-be62b1c6d3e6","keywords":null,"link":"/360/202116_itt_allok_maskent_nem_tehetek","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Laborczi Dóra teológus: A szabad lelkiismeret és a hit veszélyes minden elnyomó hatalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","id":"20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f3173-70a8-420f-9e96-6cad667e2a87","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 23. 18:22","title":"Soha nem látott méretű Békemenetet terveznek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban az esetben, ha akadályoznák. ","shortLead":"Egy új, fehérorosz rendelet szerint az elnök a miniszterelnökre bízná a nemzetbiztonsági tanács vezetését abban...","id":"20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e308968-96eb-408d-a34d-0993fe7291f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Rendeletben_bizna_jogkoreit_Lukasenka_a_nemzetbiztonsagi_tanacsra","timestamp":"2021. április. 24. 16:55","title":"Rendeletben bízná jogköreit Lukasenka a nemzetbiztonsági tanácsra, ha vele bármi történne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]