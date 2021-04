Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különösen jó állapotban tárták fel egyiptomi régészek a körülbelül 3400 évvel ezelőtt létezett város, Aton romjait Luxornál. Vajon kik laktak a házakban, és miért halt ki évezredekkel ezelőtt a település? Miért csak most bukkantak rá a kutatók és ezzel megtalálták-e az egyiptomi Pompejit vagy az afrikai Eldorádót? Bács Tamást, az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vezetőjét kérdeztük, aki több mint 20 éve maga is ásatásokat vezet a régióban.","shortLead":"Különösen jó állapotban tárták fel egyiptomi régészek a körülbelül 3400 évvel ezelőtt létezett város, Aton romjait...","id":"20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_nem_elveszett_es_nem_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce33eefc-07a8-4749-a090-e8647d8648ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dd99-9337-4b61-9dc6-68652072ec52","keywords":null,"link":"/kultura/20210417_A_3000_eve_elveszett_egyiptomi_aranyvaros_minden_volt_csak_nem_elveszett_es_nem_arany","timestamp":"2021. április. 17. 20:00","title":"A „3000 éve elveszett egyiptomi aranyváros” minden volt, csak nem elveszett és nem arany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","shortLead":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","id":"20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837a6b4-1fca-4d17-abfe-6433b62a51ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","timestamp":"2021. április. 17. 16:19","title":"A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","shortLead":"Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága április 18-án, a Műemléki Világnapon díjazta a legkiemelkedőbb helyreállításokat. ","id":"20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99ee7419-123a-454f-8182-589cfadb4e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd600b-84ec-41ed-973a-5b1ce0e5d77e","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Muemleki_felujitasokat_dijaztak","timestamp":"2021. április. 18. 16:11","title":"Műemléki felújításokat díjaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 205-en haltak meg a járvány miatt, az azonosított fertőzöttek száma átlépte a 750 ezret.","id":"20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=582f61e8-a417-4f45-a6b6-d78e215d5655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387b464d-f2d0-4c3c-947d-633cdd8a71f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Atlepte_a_25_ezret_a_koronavirus_magyar_aldozatainak_szama_3706_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. április. 18. 09:22","title":"Átlépte a 25 ezret a koronavírus magyar áldozatainak száma, 3706 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus korszak két emlékezetes, s a cenzúra által megfoghatatlanul áthallásos színházi előadása is példa. ","shortLead":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus...","id":"202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426677d3-dbea-4237-9e09-054c7ce402a2","keywords":null,"link":"/360/202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Hitlerből Nerót, Rákosiból III. Richárdot kreált az áthallásos művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]