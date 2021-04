Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d5c7c-dd86-459a-8719-e9b4825c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","timestamp":"2021. április. 23. 11:58","title":"Karácsony: Szabadnap jár az oltás után a fővárosi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik? Vélemény.





","shortLead":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik...","id":"20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc34570-cb4a-46fa-b8d1-17ccec9edabb","keywords":null,"link":"/360/20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Farkas Zoltán: Csináljunk sok-sok Mészárost! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró Zoltán a hvg360-nak. A szakértő szerint ugyanakkor Oroszországnak sem volt érdeke egy háború a szomszédos országgal. A történész úgy látja: a Navalnij-botrány után Putyin hiába sérült erkölcsileg, a rezsim továbbra is stabil lábakon áll. ","shortLead":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró...","id":"20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8e1ff-9552-416a-97ba-4e3e2565ec05","keywords":null,"link":"/360/20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","timestamp":"2021. április. 23. 13:00","title":"Élesben Sz. Bíró Zoltánnal: Putyinnak már nem számít, mit mond a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt javasolják.","shortLead":"Ezt javasolják.","id":"20210421_osztalek_4ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8646aa-bad7-4ef6-8927-47b6b5d12aad","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_osztalek_4ig","timestamp":"2021. április. 21. 21:45","title":"Több mint kétmilliárd forintos osztalékot fizethet a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés várható a babaváró kölcsön iránt is.","shortLead":"Idén a legnépszerűbbek a csok-hoz kapcsolódó államilag támogatott hitelkonstrukciók lehetnek, illetve élénk érdeklődés...","id":"20210423_lakashitel_duna_house","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc621e7-37b2-4898-9bfd-0e6960226299","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_lakashitel_duna_house","timestamp":"2021. április. 23. 07:29","title":"További növekedést vár a lakáshitelpiacon a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","shortLead":"1500 emberen nézik meg, hogy elég antitest termelődött-e a szervezetükben.","id":"20210422_budapest_oltasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e317cb3-7ade-4401-8e36-0f5fa7451f76","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_budapest_oltasok_koronavirus","timestamp":"2021. április. 22. 17:08","title":"Budapest maga vizsgáltatja meg az oltások hatékonyságát 1500 embernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","shortLead":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","id":"20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f600b33-4057-4bd9-b024-6b35532b371d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","timestamp":"2021. április. 23. 11:26","title":"Bíróság elé állítják a Free SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]