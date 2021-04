Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak valós piaci értékénél. Némi gondolkozás után mégis kikosarazták a redmondiakat.","shortLead":"Annyira kellett a Microsoftnak a Discord nevű chatszolgáltatás, hogy a hírek szerint jóval többet kínált érte annak...","id":"20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b35d503-825c-4687-92e9-3a449e60cee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7405f71-f185-485c-8b70-08060378e6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_discord_felvasarlasi_ajanlat_microsoft_visszautasitas","timestamp":"2021. április. 26. 15:03","title":"Hogyan mondjunk nemet 10 milliárd dollárra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3324374-3f70-47b1-bf8f-fbbf7a42b8cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit versenypályás bemutatóanyaggal dobták piacra. ","shortLead":"A kocsit versenypályás bemutatóanyaggal dobták piacra. ","id":"20210427_Hyundai_Kona_N_sport_crossover","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3324374-3f70-47b1-bf8f-fbbf7a42b8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e457879d-8b14-4d8d-beaf-748c55da7a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Hyundai_Kona_N_sport_crossover","timestamp":"2021. április. 27. 11:31","title":"Itt a Hyundai első sportos SUV-ja a 280 lóerős Kona N ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Matalin Dóra","category":"elet","description":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában, akkor nem kerülhetjük el a tükörbe nézést sem – a szó szoros értelmében. A magyar felnőttek 70 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a fertőzés szövődményei rájuk pedig különösen veszélyesek. A Covid ráadásul tovább hizlalja az embereket.","shortLead":"Ha annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában...","id":"20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591195fd-07a1-445e-ad3f-028d15d515a8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_elhizas_halalozas_covid_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 06:30","title":"A magyarok elhízottsága is hozzájárul a rossz hazai koronavírus-adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is dolgozik.","shortLead":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is...","id":"20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ce4ca8-6a13-4f53-a7a9-2a9851987d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","timestamp":"2021. április. 27. 10:33","title":"Hanglejátszó jön a Facebookba, az Apple és a Spotify is a podcastekre fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klub bukja a licencét, ha kitart az európai és a nemzetközi szövetség által el nem ismert sorozat mellett.","shortLead":"A két klub bukja a licencét, ha kitart az európai és a nemzetközi szövetség által el nem ismert sorozat mellett.","id":"20210426_juventus_ac_milan_olasz_bajnoksag_europai_szuperliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9db3fe-3bae-4d2f-aecd-a88bf688b638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03556f38-c4bc-40c4-903b-96230dec9fac","keywords":null,"link":"/sport/20210426_juventus_ac_milan_olasz_bajnoksag_europai_szuperliga","timestamp":"2021. április. 26. 18:58","title":"Kizárják a Juventust és a Milant a bajnokságból, ha nem lépnek ki a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben készült egy olyan felvétel, amilyen korábban még nem.","shortLead":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben...","id":"20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c1be2-afd4-49d1-8a0d-32f4de6a3b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","timestamp":"2021. április. 26. 11:03","title":"Színes légi felvétel jött a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","shortLead":"Autóként négy embert oltanak be, akiknek ehhez ki sem kell szállniuk.","id":"20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ec46e-dc86-49f4-840d-f4d86880b3f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kolozsvar_autos_oltopont_pfizer","timestamp":"2021. április. 26. 18:23","title":"Előjegyzés nélkül adják a Pfizer vakcináját egy kolozsvári autós oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]