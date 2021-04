Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról, így meglesz a parlamenti többség a brüsszeli megállapodás jóváhagyásáról. Nem Varsó buktatja meg az EU-s helyreállítási alapot, a baloldal megalkudott Kaczynskiékkal. Másfél évtizede látott napvilágot sokak kedvenc virtuális háziállata, a tamagocsi. Időnként újabb, fejlettebb verziói jelennek meg, a legutóbbiba például már kamerát is tettek, amivel a korábbinál jóval sokoldalúbb lehet ez a házi kedvenc. Kamera került sokak kedvencébe, a tamagocsiba. A Mol és a Mercedes után a Suzukinál is lehetőséget adnak a dolgozóknak arra, hogy beoltassák magukat. A Magyar Suzukinál is oltópontot alakítottak ki a dolgozóknak. Kádár Tamás szerint az a valószínűbb, hogy nem lesz. A főszervező szerint még mindig nem tudni, lesz-e Sziget idén. A vádlott egy YouTube-videóban arra buzdított, hogy az emberek menjenek az utcára, mert a koronavírus nem létezik. A bíróság elítélte. Azt állította, nincs járvány – rémhírterjesztés miatt elítélték. Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre a Perzsa-öbölben. Figyelmeztető lövéseket adtak le az amerikaiak az iráni Forradalmi Gárda hajóinak. Csökkent a kórházban lévők száma, annyira kevés új fertőzöttet találtak, mint február közepe óta soha, 3,67 millió ember kapta meg eddig az első oltását. 183 újabb áldozata van a koronavírusnak. A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből. Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt