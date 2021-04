Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki végigvonuljon rajta. A virtuális díjátódókra is kicsípték ugyan magukat a sztárok, de tudjuk, érezzük, hogy az nem ugyanaz. Az idei, áprilisra csúsztatott Oscar-gála azonban végre arra biztatott minden érintettet, hogy próbáljon meg személyesen jelen lenni, és így a vörös szőnyeget is volt értelme legurítani. Nézzük, kinek miben sikerült végigvonulni.","shortLead":"Az elmúlt (járvány)időszak díjátadói nélkülözték a vörös szőnyeget, leginkább azért, mert nem nagyon lett volna, aki...","id":"20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef20db82-cd4f-456f-8227-212687a89627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045165e9-007c-471f-bd7a-12f8e323638f","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Vegre_igazi_vonulas_volt_a_voros_szonyegen__ezek_voltak_a_legfeltunobb_szettek","timestamp":"2021. április. 26. 12:58","title":"Végre igazi vonulás volt a vörös szőnyegen – ezek voltak a legfeltűnőbb szettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","shortLead":"Többek közt Volner János is amellett volt, hogy a közvagyon alapítványi kézbe kerüljön.","id":"20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee652327-7b3d-497c-90f6-fda3f5bc5686","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_fidesz_parlament_szavazas_alapitvany_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 27. 18:35","title":"Az ellenzék soraiban ülő képviselők segítettek be a Fidesznek a keddi szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták a koronavírus-járványt. Két év után ez lesz az első ünnepi hét, amikor már nem korlátozzák vírusszabályok az utazást.","shortLead":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták...","id":"20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a74b4-31ad-4df9-a2d5-7aeb37f6b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","timestamp":"2021. április. 26. 18:55","title":"200 millió kínai indíthatja be a helyi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cab25a-fbd0-4485-b638-e225770ec45b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már szinte biztos, hogy néhány hét múlva amerikai technológiával felszerelt Honor mobil érkezik.","shortLead":"Most már szinte biztos, hogy néhány hét múlva amerikai technológiával felszerelt Honor mobil érkezik.","id":"20210427_honor_50_pro_plus_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60cab25a-fbd0-4485-b638-e225770ec45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa39a61-cb4f-445c-b5e4-a5767571af23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_honor_50_pro_plus_specifikacio_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2021. április. 27. 09:33","title":"Májusban jöhet a Huaweiből kiszakadt Honor új csúcsmobilja, erős processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","shortLead":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","id":"20210428_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49b2a1d-b8f4-4997-8200-689fcfe72727","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 28. 05:36","title":"Egy ideig ez lehet az utolsó viharok nélküli nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé teheti, ám a mobilos processzorok miatt erre valószínűleg még nem lesz lehetőség.","shortLead":"A Samsung egyelőre még fejlesztés alatt álló, 200 megapixeles szenzora elméletileg a 16K-s videórögzítést is lehetővé...","id":"20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0453f6c-414f-43bb-ab59-6ba3012a9ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c90802-74c3-4d1b-bd25-d5d1c310032a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_samsung_isocell_200_megapixeles_mobilos_szenzor_xiaomi","timestamp":"2021. április. 27. 11:33","title":"200 MP-es szenzoron dolgozik a Samsung, a Xiaomi telefonjába kerülhet bele először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A berendezés ahhoz hasonló, mint ami a Groupama Arénában is működik.","shortLead":"A berendezés ahhoz hasonló, mint ami a Groupama Arénában is működik.","id":"20210426_gyep_bozsik_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c167ea5-8385-4971-968f-453b089c55f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_gyep_bozsik_stadion","timestamp":"2021. április. 26. 11:05","title":"189 millió forintból lesz fűnapoztató a Bozsik Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert koronavírus-mutációval. Ez a szakemberek szerint sokkal ellenállóbb lehet a védőoltásokkal szemben a \"hagyományos\" vírushoz képest.","shortLead":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dba08d-b33e-40fd-a330-6a24d8e61972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","timestamp":"2021. április. 27. 08:33","title":"Az oltásoknak is jobban ellenálló koronavírus-mutáció terjed Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]