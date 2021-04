Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok adóemeléséről, a bevándorlásról is beszélt Joe Biden amerikai elnök első országértékelő beszédében. A több mint egy órás beszédben szót ejtett George Floydról, üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és az autokratáknak is.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok...","id":"20210429_usa_joe_biden_state_of_the_union_orszagertekelo_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea91844-9b6f-44a3-829e-bc48393d3071","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_usa_joe_biden_state_of_the_union_orszagertekelo_beszed","timestamp":"2021. április. 29. 07:35","title":"Biden: Amerika fogja megnyerni a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi hajós feljegyzések szerint a területet szemétlerakóként használták az ipari vállalatok. Így kerülhettek a vízbe a rovarméreggel teli hordók.","shortLead":"A régi hajós feljegyzések szerint a területet szemétlerakóként használták az ipari vállalatok. Így kerülhettek a vízbe...","id":"20210427_csendes_ocean_rovarmereg_hordo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7e0766-99a0-464c-87af-d217d592afd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_csendes_ocean_rovarmereg_hordo","timestamp":"2021. április. 27. 21:15","title":"27 ezer, rovarméreggel teli hordó lehet a Csendes-óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple TV-k tulajdonosai is kihasználhatnak, ha javítani akarják készülékük színprofilját.","shortLead":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple...","id":"20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4983-47f5-471b-85ea-51937ad1c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","timestamp":"2021. április. 28. 10:03","title":"Beállíthatja magának, hogy a régebbi Apple TV-jén jobbak legyenek a színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindent kiszámoltak – kivéve a szurkolók és a játékosok reagálását – írta a Der Spiegel.\r

","shortLead":"Mindent kiszámoltak – kivéve a szurkolók és a játékosok reagálását – írta a Der Spiegel.\r

","id":"20210429_Hatmilliard_eurot_vartak_a_befektetok_a_Szuperligatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f56ad8a-27cb-408e-9930-691a15ea8d62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_Hatmilliard_eurot_vartak_a_befektetok_a_Szuperligatol","timestamp":"2021. április. 29. 18:17","title":"Hatmilliárd eurót vártak a befektetők a Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat. Egy újabb kutatás is negatív eredményt mutat.","shortLead":"Valamit ezúttal elnéztek az Apple-nél, úgy tűnik, hogy a legkisebb aktuális iPhone messze nem hozza az elvárt adatokat...","id":"20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9864a-3c79-4e30-a269-4d151d2ea938","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_apple_iphone_12_mini_eladasok_2021q1","timestamp":"2021. április. 29. 12:03","title":"Melyik iPhone mennyire fogy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","shortLead":"Hubay György a Facebookon bejelentkezve írta meg, mi áll a kiszervezés hátterében.","id":"20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502a358-0dce-450f-98dc-6ef0027bbfd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kozvagyon_alapitvanyok_fidesz","timestamp":"2021. április. 28. 08:32","title":"Egy fideszes képviselő megmagyarázta, miért kellett alapítványokba tenni a közvagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig nagy a leterheltség.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig...","id":"20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fdee-d686-4076-b167-c254dd7af379","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 28. 10:02","title":"Szlávik: Még egy-két, de akár hárommillió beoltottra van szükség, hogy a járványveszély komolyan csökkenjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő képességének teljes megszűnését\". ","shortLead":"A zöldszervezet megelégelte \"a természetvédelmi apparátus több mint tíz éves, tudatos tönkretételét, érdekérvényesítő...","id":"20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92083f1b-b787-43db-afea-59a2bead9792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31904532-0c60-45bf-b4eb-a90dae704bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Birosagon_megy_neki_a_Ferto_tavi_epitkezesnek_a_Greenpeace","timestamp":"2021. április. 28. 09:34","title":"Bíróságon megy neki a Fertő tavi építkezésnek a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]