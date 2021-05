Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","id":"20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfddebbf-68bd-4e1d-83b8-7d0fca82d32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 30. 18:18","title":"Orbán: Megvan a 4 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER ezt ünnepelte, hogy még annál is nagyobb dolognak tűnjön a járványügyi szabályokon lazítás, mint amekkora valójában volt. A végső sikerhez a valóság egy részét is el kellett hallgatni, és a szokásosnál engedékenyebben értelmezni a korlátozásokat. Orbán Viktor legújabb bejelentése előtt felidézzük, milyen is a nyitás NER módra.","shortLead":"Máshol egyszerűen megnyitottak a vendéglátóhelyek, nálunk kampányt és visszaszámlálást indítottak rá, és a teljes NER...","id":"20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991c2be5-6007-4574-8577-9c811cabcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685bbd-839b-46de-9bb0-3e1df2273383","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_terasznyitas_politika_kommunikacio_ner_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 06:30","title":"Sikerpropagandát gyártott a kormány a terasznyitás köré, pedig sok oka nem volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pfizer-vakcinára várakoztak az emberek, amelyről délben kiderült, hogy elfogyott. ","shortLead":"Pfizer-vakcinára várakoztak az emberek, amelyről délben kiderült, hogy elfogyott. ","id":"20210430_Video_Tobb_szaz_meter_hosszu_sor_allt_a_Honved_korhaz_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3798462-7b08-4a81-82ab-1f00caa6f28b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Video_Tobb_szaz_meter_hosszu_sor_allt_a_Honved_korhaz_elott","timestamp":"2021. április. 30. 12:58","title":"Videó: Több száz méter hosszú sor állt a Honvédkórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene helytállnia az órákon és gyakorolnia hangszerén, ami nem megy zökkenőmentesen. Közben új tanár érkezik hozzá, ami talán új perspektívákat nyit számára. Tititá, második rész. ","shortLead":"Anti nehezen illeszkedik be új környezetébe, sokszor inkább alszik, mintsem a társai között legyen. Egyszerre kellene...","id":"20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e37f6dfc-bf94-409c-9c4c-c55c864e6eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b6ff8-23b2-4c0a-9922-a1e41ae21292","keywords":null,"link":"/360/20210501_Doku360_Titita_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem a gitárral van a baj. Velem van. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b2e178-d6be-42c1-a5ce-14562edf9036","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június elején választást tartanak az országban, a merényletek mögött leggyakrabban bűnszövetkezetek vagy politikai vetélytársak állnak.","shortLead":"Június elején választást tartanak az országban, a merényletek mögött leggyakrabban bűnszövetkezetek vagy politikai...","id":"20210430_politikus_gyilkossag_mexiko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b2e178-d6be-42c1-a5ce-14562edf9036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0b588d-af71-4be3-b2d0-bd6489bb6c95","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_politikus_gyilkossag_mexiko","timestamp":"2021. április. 30. 20:20","title":"Tizenkét politikust öltek meg Mexikóban két hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki állapotokat.","shortLead":"Amíg tízezrek estig sorban álltak, az internet népművészei mémként terjedő képekben örökítették meg a pénteki...","id":"20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c310ff5b-786b-4072-b4b8-fdf56b0e7f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba3600-3fed-466a-97f2-cd7bc7d69eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_sorban_allas_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_2_eeszt_leallas","timestamp":"2021. május. 01. 09:18","title":"Nem állt le a mémgyár, itt a Pfizer-káosz újabb dózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötéves börtön és komoly pénzbüntetés vár azokra az ausztrál állampolgárokra, akik hazatérnének a koronavírus-járvány sújtotta Indiából. A kormány átmenetileg teljes mértékben betiltotta a beutazást Indiából.","shortLead":"Ötéves börtön és komoly pénzbüntetés vár azokra az ausztrál állampolgárokra, akik hazatérnének a koronavírus-járvány...","id":"20210501_Borton_varja_az_Indiabol_hazatero_ausztral_allampolgarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc53ef9-b1e9-4fd8-b34e-6dbed45e9693","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Borton_varja_az_Indiabol_hazatero_ausztral_allampolgarokat","timestamp":"2021. május. 01. 11:23","title":"Börtön várja az Indiából hazatérő ausztrál állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó, kedvezményes hitelből, holott a kormányzati honlapon publikált tervezet még tartalmazta azt. A lemondó nyilatkozatot Orbán Viktor és Ursula von der Leyen múlt szombati találkozója után a kancelláriaminiszter ismertette. Mindez arra utal, hogy az Európai Bizottságnak súlyos kifogásai vannak.","shortLead":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó...","id":"20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ecfd62-8614-40c2-a88b-6fac060d28e4","keywords":null,"link":"/360/20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. április. 30. 07:00","title":"Orbánék visszakoztak, Brüsszelnek nem tetszhetett a magyar helyreállítási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]