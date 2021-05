Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik az emberek segítségét. Az anyagi támogatásért cserébe a Freeszfe programokat kínál. \r

","shortLead":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik...","id":"20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512fd5-fd19-4e4f-bf18-2d2a1f596490","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","timestamp":"2021. április. 30. 15:13","title":"Elindította a Freeszfe Egyesület a támogatói oldalát – látogatható főpróbákat, filmklubokat ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","shortLead":"Hubay György előállt a szerinte legegyszerűbb értelmezéssel.","id":"20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98947d8d-64b9-4a8e-8fd1-46215b4cecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92feb0c0-2464-4ad8-afbf-2028ee34a5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kozvagyon_vagyonkezelo_alapitvanyok_hubay_gyorgy_idegenek","timestamp":"2021. április. 29. 15:05","title":"Megpróbálta megmagyarázni megjegyzését az idegenező fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","shortLead":"A klipet még hét éve osztotta meg Andrej Borovikov, most ítélték el.","id":"20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db1ca5-1b92-4782-bedd-60a979c405d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a5eee-579f-4bdd-8199-adf3b8bb4c66","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_borton_navalnij_rammstein_klip","timestamp":"2021. április. 29. 20:47","title":"2,5 év börtönre ítélték Navalnij egyik munkatársát egy Rammstein klip megosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek a szakosított szociális intézmények, amelyeket el is hagyhatnak a gondozottak. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos még csütörtökön kiadja azt a határozatot, amelynek értelmében újra látogathatóak lesznek...","id":"20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66314ddb-d049-4ca7-b6c2-44016c346fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6799da8-079f-4ff2-b041-62b665f0fa95","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_muller_cecilia_tiszti_foorvos_koronavirus_jarvany_latogatasi_tilalom_feloldasa","timestamp":"2021. április. 29. 14:04","title":"Feloldotta Müller Cecília az idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","shortLead":"A Muki becenevű K. András 15 évvel ezelőtt végzett a lánnyal.","id":"20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8933cd63-1969-46f3-8b92-944b998c88f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Nyaron_szabadul_P_Henrietta_gyilkosa","timestamp":"2021. április. 29. 21:38","title":"Nyáron szabadul a börtönből P. Henrietta gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","shortLead":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","id":"20210430_szeged_pfizer_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9b248-053b-4423-902c-ca198e1902f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szeged_pfizer_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 20:44","title":"Este 10-ig olthatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó, kedvezményes hitelből, holott a kormányzati honlapon publikált tervezet még tartalmazta azt. A lemondó nyilatkozatot Orbán Viktor és Ursula von der Leyen múlt szombati találkozója után a kancelláriaminiszter ismertette. Mindez arra utal, hogy az Európai Bizottságnak súlyos kifogásai vannak.","shortLead":"Nem kér egyelőre a magyar kormány az Európai Unió helyreállítási alapjából neki járó 3380 milliárd forint olcsó...","id":"20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18bdeefb-3afc-4c26-b5eb-89b07767f041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ecfd62-8614-40c2-a88b-6fac060d28e4","keywords":null,"link":"/360/20210429_Orbanek_visszakoztak_Brusszelnek_nem_tetszhetett_a_magyar_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. április. 30. 07:00","title":"Orbánék visszakoztak, Brüsszelnek nem tetszhetett a magyar helyreállítási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pfizer-vakcinára várakoztak az emberek, amelyről délben kiderült, hogy elfogyott. ","shortLead":"Pfizer-vakcinára várakoztak az emberek, amelyről délben kiderült, hogy elfogyott. ","id":"20210430_Video_Tobb_szaz_meter_hosszu_sor_allt_a_Honved_korhaz_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb41d6e6-74e6-4cd3-97ba-973e93adee4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3798462-7b08-4a81-82ab-1f00caa6f28b","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Video_Tobb_szaz_meter_hosszu_sor_allt_a_Honved_korhaz_elott","timestamp":"2021. április. 30. 12:58","title":"Videó: Több száz méter hosszú sor állt a Honvédkórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]