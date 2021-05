Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján terheléses támadással magyarázták az EESZT összeomlását. Változás történt az oltási protokollban is. ","shortLead":"Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján terheléses támadással magyarázták az EESZT összeomlását. Változás történt...","id":"20210430_operativ_torzs_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9dfe80-9d83-4a46-af4e-c537c3e4f549","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_operativ_torzs_pentek","timestamp":"2021. április. 30. 13:19","title":"Müller Cecília: Ha kérjük, korábban is megkaphatjuk a második adag AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","id":"20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b560eee-422c-46dd-80a6-3f346d667fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 01. 09:37","title":"Megverték, de nem abba halt bele a XVI. kerületi családi házban holtan talált férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérnökök egyébként is azzal számoltak, hogy nem lesz sikeres az összes próbálkozás.","shortLead":"A mérnökök egyébként is azzal számoltak, hogy nem lesz sikeres az összes próbálkozás.","id":"20210430_nasa_mars_ingenuity_helikopter_sikertelen_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5091a115-8264-409c-92a9-195220617a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050ec2a7-1228-4f05-b42e-aae0c01538cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nasa_mars_ingenuity_helikopter_sikertelen_repules","timestamp":"2021. április. 30. 10:57","title":"Nem jött össze a negyedik repülés a Marson állomásozó helikopternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","shortLead":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","id":"20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71600a0-5860-4011-9268-625f6ecfab2e","keywords":null,"link":"/elet/20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","timestamp":"2021. április. 30. 14:41","title":"Milyen nap van, hol a kínai büfé? Így zaklatják a rendőröket a telefonbetyárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény: egy PS5 témájú cipő.","shortLead":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény...","id":"20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8ce9c-cdff-48d0-be26-d283e8cb4468","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","timestamp":"2021. április. 30. 15:03","title":"PlayStation 5-ös cipőt ad ki a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","shortLead":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","id":"20210501_immunologus_oltas_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c6cd8-425e-4d16-81f9-358a9568f0fc","keywords":null,"link":"/elet/20210501_immunologus_oltas_etterem","timestamp":"2021. május. 01. 15:11","title":"Egy immunológus szerint két oltás után se menjünk étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","shortLead":"A munka ünnepe apropóján a járványhelyzethez igazított dolgozós grafikával készült május 1-jére a Google.","id":"20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd61ed1-e800-4cb2-9a8f-2960f7a743f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dc94b-d10a-4c5f-9611-f9317a9a247c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_a_munka_unnepe_google_doodle_majus_1","timestamp":"2021. május. 01. 08:33","title":"A munka ünnepe: a maszkban dolgozó munkás ma a sztár a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"360","description":"Oroszország és a Nyugat végletesen megromlani látszó kapcsolatainak egyik utolsó bástyája, a földgáz-kereskedelem is veszélybe kerülhet, ám a gazdasági és politikai racionalitás valószínűleg felülírja az elveket.","shortLead":"Oroszország és a Nyugat végletesen megromlani látszó kapcsolatainak egyik utolsó bástyája, a földgáz-kereskedelem is...","id":"202116__eszaki_aramlat_ii__orosz_mozgositas__erkolcsi_kerdes__vezetekes_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c911a67-92fa-4a37-bbd7-4b973a4a5292","keywords":null,"link":"/360/202116__eszaki_aramlat_ii__orosz_mozgositas__erkolcsi_kerdes__vezetekes_kapcsolat","timestamp":"2021. április. 30. 15:00","title":"Újra komolyan felmerült a kérdés Európában: szabad-e Putyinnal üzletet kötni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]