[{"available":true,"c_guid":"85952868-916d-496d-9beb-7d0d69b937c9","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nehéz helyzetbe hozta a kormányt a WHO szakértői állásfoglalása, mely szerint nincs rá tudományos bizonyíték, hogy a Sinopharm oltóanyaga hatásos a 60 év feletti korosztályban. A szakemberek szerint ugyan minden vakcina hatásos, de mivel a kínai oltóanyagot Magyarországon kifejezetten az idősebb korosztály kapta, a magyar hatóságok akár lépéskényszerbe is kerülhetnek, ha meg akarják nyugtatni az érintetteket. Az országos hatásossági vizsgálatok már elkezdődtek, reális lehetőségként egy harmadik oltás, vagy egy másik típusú oltóanyag beadása is felmerülhet. ","shortLead":"Nehéz helyzetbe hozta a kormányt a WHO szakértői állásfoglalása, mely szerint nincs rá tudományos bizonyíték...","id":"20210505_sinopharm_hatasossag_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85952868-916d-496d-9beb-7d0d69b937c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f720fd9b-4353-4f92-9706-05875acba781","keywords":null,"link":"/360/20210505_sinopharm_hatasossag_WHO","timestamp":"2021. május. 05. 06:30","title":"Teljes joggal várhat választ a kormánytól félmillió ember, ha nincs bizonyíték a Sinopharm hatásosságára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","shortLead":"Két-két forinttal többe kerülnek az üzemanyagok.","id":"20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf398b0-4cfe-4f0c-aa69-f9d65ddd7b20","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Szerdatol_emelkedik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2021. május. 03. 13:17","title":"Szerdától emelkedik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","shortLead":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","id":"20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae276c5-00f6-4ac7-8451-ed6050a31839","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","timestamp":"2021. május. 03. 12:36","title":"„Késhegyre a magyarokkal!” – uszító falragaszok jelentek meg Beregszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos tiszti főorvos még Gál Kristóf rendőr alezredest is meglepte.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos még Gál Kristóf rendőr alezredest is meglepte.","id":"20210503_Muller_Cecilia_ismet_nyunyokazott_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093b83ca-5822-4f98-9cd6-feaf4f947554","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Muller_Cecilia_ismet_nyunyokazott_egyet","timestamp":"2021. május. 03. 13:53","title":"Müller Cecília ismét egy klasszikus nyunyókázással jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden Apple-termék esetében, itt is minőségi eszközről van szó, azonban ennek is van Achilles-sarka.","shortLead":"Két hete az Apple sok más újdonság mellett bejelentette rég várt kütyükereső eszközét, az AirTaget. Mint minden...","id":"20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1c6a4-6263-4283-9c5f-db9395f80b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23e02ba-cb4e-412f-8878-19bad329e2ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_nem_pontos_sokemeletes_epuletben","timestamp":"2021. május. 04. 11:03","title":"Megtalálták az Apple AirTag gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","shortLead":"A pandémia világszerte a transzplantációs műtétek számának csökkenését okozta, idehaza különösen jelentős a visszaesés.","id":"202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6ca84e-08cc-40fc-90f1-21dc27f46b5d","keywords":null,"link":"/360/202117_szervatultetesek_egyre_kevesebb","timestamp":"2021. május. 03. 11:00","title":"A Covid miatt kevesebb esélyt kapnak, akik szervátültetésre várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f80cfd-67df-4e99-9ddf-c7e03357f7ea","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A járvány nemhogy megtörte, hanem hatodik sebességbe kapcsolta a mindennapok igényeit kiszolgáló iparágat.","shortLead":"A járvány nemhogy megtörte, hanem hatodik sebességbe kapcsolta a mindennapok igényeit kiszolgáló iparágat.","id":"20210503_Digitalizacio_gyartas_okos_megoldasok_fmcg_bosch_rexroth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f80cfd-67df-4e99-9ddf-c7e03357f7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa1407f-e525-46c0-bb2f-4de6c01ce1b2","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Digitalizacio_gyartas_okos_megoldasok_fmcg_bosch_rexroth","timestamp":"2021. május. 03. 07:30","title":"Már nem fikció – Okos megoldások a rugalmasabb, hatékonyabb, válságállóbb gyártásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]