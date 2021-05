Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan Kenobihoz.



","shortLead":"Jó, ennek a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, de a május 4-ének is több köze van Margaret Thatcherhöz, mint Obi Wan...","id":"20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c6da04-adf4-4427-9a24-3b4728e3ce6a","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Nem_lehetett_baj_a_matek_erettsegivel_hiszen_ma_van_a_nemzetkozi_Star_Warsnap","timestamp":"2021. május. 04. 16:06","title":"Nem lehetett baj a matekérettségivel, hiszen ma van a nemzetközi Star Wars-nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell a hátad mögé nézni.\"","shortLead":"Nagy Károly márciusban lépett ki a Momentumból, és mint elmondta, \"ha egy jobbikossal megállapodsz valamiben, nem kell...","id":"20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9b5fab-a26b-4864-85cb-26ffb26db3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188d120c-1e76-4980-a304-986ef57d5fed","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_nagy_karoly_jobbik_momentum","timestamp":"2021. május. 04. 21:04","title":"A Jobbik frakciójába ült be a Momentum ifjúsági tagozatának egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi igazolvány.","shortLead":"Most animációkkal tudhatjuk meg a választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre arról, mire is jó a védettségi...","id":"20210504_gyorfi_pal_mtu_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca2fa0b-26b1-40f5-83ae-2fcc09063f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42e6434-8034-4045-93ec-b7a1bd40ca70","keywords":null,"link":"/elet/20210504_gyorfi_pal_mtu_video","timestamp":"2021. május. 04. 20:48","title":"Győrfi Pállal magyarázza el a korlátozásokat a Magyar Turisztikai Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal.","shortLead":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere...","id":"20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ee119-59ea-45b9-ba37-806238ed6d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","timestamp":"2021. május. 04. 08:03","title":"Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség, mint 2020-ban, és szinte biztosra vehetjük, hogy 2021-ben ennél is rosszabb lesz a helyzet. Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából.","shortLead":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség...","id":"20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8939fc1-666a-4247-9911-b3360aa1a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","timestamp":"2021. május. 05. 11:41","title":"Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hét órán át helyszíneltek a háznál.","shortLead":"A rendőrök hét órán át helyszíneltek a háznál.","id":"20210504_betores_kasler_miklos_sarvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9f9-9ee3-4953-9ac1-35e83fc21199","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_betores_kasler_miklos_sarvar","timestamp":"2021. május. 04. 10:08","title":"Betörtek Kásler Miklós sárvári házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.","shortLead":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már...","id":"20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223ed6c-95f4-4532-b75f-6335d2e1a913","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","timestamp":"2021. május. 05. 17:30","title":"Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"A hétfő este záruló héten összesen 105 ember halt meg koronavírus-fertőzésben.","id":"20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed21a6-6fcd-4fc9-87d6-e3d4e2db9bcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_Koronavirus_vakcina_NagyBritannia_Boris_Johnson","timestamp":"2021. május. 04. 05:43","title":"Több mint 50 millió koronavírus ellen vakcinát adtak már be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]