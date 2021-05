Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor nyilatkozók közel fele panaszkodott arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása problémát okoz.","shortLead":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor...","id":"20210510_munkahely_home_office_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5c81e-d895-4efe-a983-e9a1d1353383","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_munkahely_home_office_kutatas","timestamp":"2021. május. 10. 15:26","title":"A magyar dolgozók négyötöde azonnal visszamenne a munkahelyére a home office-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","shortLead":"Helybeliek szerint lett volna más megoldás.","id":"20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd045e-2baa-4d0b-91de-3a8c120b75d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06c67e4-8cc9-4e8d-9983-2c2c67867fac","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_csopak_fasor_fakivagas_vasut_villamositas","timestamp":"2021. május. 10. 18:17","title":"Kivágnak egy harmincéves fasort Csopakon, mert útban van a vasút villamosításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amellett, hogy a külföldön boldogulást megkönnyíti, ez lehet a kulcs a védettségi igazolványok érvénytelenné tételéhez is.","shortLead":"Amellett, hogy a külföldön boldogulást megkönnyíti, ez lehet a kulcs a védettségi igazolványok érvénytelenné tételéhez...","id":"20210511_Magyar_Hirlap_Elkeszult_a_vedettsegi_igazolvany_applikacioja_benne_lesz_az_oltas_tipusa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8086dc8-c452-444c-8031-1902858d6642","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Magyar_Hirlap_Elkeszult_a_vedettsegi_igazolvany_applikacioja_benne_lesz_az_oltas_tipusa_is","timestamp":"2021. május. 11. 17:15","title":"Magyar Hírlap: Elkészült a védettségi igazolvány applikációja, benne lesz az oltás típusa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","shortLead":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","id":"20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e913d48-ac53-4141-ac51-a025acd35bc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","timestamp":"2021. május. 11. 18:31","title":"Nézze meg, hogy öleli egymást két kritikusan veszélyeztetett bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0733b36-f977-49eb-9bfe-f313e1ee22ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Grúziából lett új pénzügyi partnere az Austria Wien futballklubnak, miközben hatalmasra nőtt adóssága miatt veszélybe került az indulása az osztrák első osztályban. ","shortLead":"Grúziából lett új pénzügyi partnere az Austria Wien futballklubnak, miközben hatalmasra nőtt adóssága miatt veszélybe...","id":"202118__austria_wien__furcsa_gruz_szponzor__mentocsomag__hosszabbitas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0733b36-f977-49eb-9bfe-f313e1ee22ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a91e5dd-eeb1-4b6d-999a-21c5ac28a80b","keywords":null,"link":"/360/202118__austria_wien__furcsa_gruz_szponzor__mentocsomag__hosszabbitas_utan","timestamp":"2021. május. 10. 17:00","title":"Krimibe illő figurákkal állna talpra a patinás osztrák focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","id":"20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a0e99-1f55-4070-851b-9dc83b073c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. május. 11. 14:37","title":"Gulyás Gergely: Ma nyújtja be a kormány az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]