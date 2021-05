Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","shortLead":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","id":"20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfaf1bf-e7c9-4451-a930-455842a7afa0","keywords":null,"link":"/sport/20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. május. 14. 20:52","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a női röpiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3c3a19-e76a-4063-89d4-0e99f59966bb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Pandémiaként emlegetik a mozgásszegény életvitel terjedését, amit csak súlyosbít a Covid–19. A legújabb kutatások a lustákat is megnyugtathatják – de meg is ijeszthetik.","shortLead":"Pandémiaként emlegetik a mozgásszegény életvitel terjedését, amit csak súlyosbít a Covid–19. A legújabb kutatások...","id":"202119__uloeletmodjarvany__nyolcbol_egy_magyar__inspiralo_beszelgetes__minden_lepes_szamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb3c3a19-e76a-4063-89d4-0e99f59966bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dbe7f6-9960-4f95-8f58-638c66be72cf","keywords":null,"link":"/360/202119__uloeletmodjarvany__nyolcbol_egy_magyar__inspiralo_beszelgetes__minden_lepes_szamit","timestamp":"2021. május. 16. 08:15","title":"Lassabban öl, mint a koronavírus, de több embert: az ülőéletmód-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","shortLead":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","id":"20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ef3235-dea4-46b7-8560-450391e3f14b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","timestamp":"2021. május. 15. 11:40","title":"Kásler: Az ellenzék a WHO-val vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

