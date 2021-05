Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot tartalmazó bejegyzések sorsáról.","shortLead":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot...","id":"20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ab0d65-58e0-4db5-b71d-b67942d864ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","timestamp":"2021. május. 18. 19:03","title":"\"Minden nap egy rémálom\" – kipakolt a Facebook egyik moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A 33 éves csatárt zsarolási ügye miatt nem hívták be 2015 óta, most viszont úgy tűnik, Didier Deschamps megbocsátott az idén is nagy szezont futó csatárnak.","shortLead":"A 33 éves csatárt zsarolási ügye miatt nem hívták be 2015 óta, most viszont úgy tűnik, Didier Deschamps megbocsátott...","id":"20210518_karim_benzema_didier_deschamps_francia_valogatott_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf664b5-80ef-4ea9-abe8-3d20420738a3","keywords":null,"link":"/sport/20210518_karim_benzema_didier_deschamps_francia_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. május. 18. 17:48","title":"Visszatérhet a francia válogatottba a korábban kiátkozott Karim Benzema","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffa71e-6de5-4f10-8961-1113960c5a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq iV elektromos szabadidő-autóból új változatok érkeztek. ","id":"20210518_olcsobb_es_nagyobb_hatotavu_skoda_enyaqi_iv_villanyautok_magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fffa71e-6de5-4f10-8961-1113960c5a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c5bcde-79a1-4913-b5c3-407141efcb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_olcsobb_es_nagyobb_hatotavu_skoda_enyaqi_iv_villanyautok_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 18. 09:41","title":"Olcsóbb és nagyobb hatótávú Skoda villanyautók Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","shortLead":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","id":"20210518_ballagas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccedbf0-9441-4dc3-9488-f0ce1c0029c3","keywords":null,"link":"/elet/20210518_ballagas","timestamp":"2021. május. 18. 07:15","title":"Május 25-e után lehet ballagásokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","id":"20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b11ff-b967-493b-8954-fb7bd5910030","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","timestamp":"2021. május. 18. 13:30","title":"Van egy kis gond a kapcsolatunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34368c9-f9ef-4a16-92c2-06b06c267817","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglista 419. helyezettjét kell megvernie a magyar teniszezőnek, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.","shortLead":"A világranglista 419. helyezettjét kell megvernie a magyar teniszezőnek, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.","id":"20210518_fucsovics_marton_genf_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e34368c9-f9ef-4a16-92c2-06b06c267817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f5e615-691c-4172-8bab-545ea426f399","keywords":null,"link":"/sport/20210518_fucsovics_marton_genf_tenisz","timestamp":"2021. május. 18. 18:12","title":"Fucsovics nagy küzdelemben továbbjutott Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti Állatkert mentőközpontjába szállították.","shortLead":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti...","id":"20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6513-79c1-46f0-a212-adf8bf7fe817","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Felgyógyult és hazatért a Magyarországon talált hatalmas ragadozó madár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]