[{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet tárolni, a tesztalanyok pedig csak enyhe mellékhatásokról számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet...","id":"20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72ebccf-6202-4159-a3c8-e5ecbf0d6c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 13:39","title":"94,5 százalékos védettséget nyújt a Moderna koronavírus elleni vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető weboldalak listáját a Vodafone Magyarország. A vállalat szerint ez a lehetőség hozzájárulhat a lakosság és a vállalkozások tájékozódásához, ezáltal az egészségügyi védekezéshez és a gazdaság működésben tartásához.","shortLead":"A koronavírus-járványra tekintettel folyamatosan bővíti az ingyenesen, adatforgalom generálása nélkül elérhető...","id":"20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfefbb83-97ff-4b25-992c-ef0ccf7ee450","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vodafone_adatforgalom_nelkul_elerheto_weboldalak_mobilinternet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 14:33","title":"Itt a Vodafone ingyennetes listája: mától ezek a weboldalak nem fogyasztják a mobilnetes keretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter már intézkedett, hogy a belvárosi polgárok számára kizárólagos parkolóhelyeket biztosítsanak a kerületben.","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter már intézkedett, hogy a belvárosi polgárok számára kizárólagos parkolóhelyeket biztosítsanak...","id":"20201116_budapest_v_kerulet_parkolas_belvaros_szentgyorgyvolgyi_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c281453-397d-4cb1-ae50-f2847c2b8f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_budapest_v_kerulet_parkolas_belvaros_szentgyorgyvolgyi_peter","timestamp":"2020. november. 16. 11:37","title":"Már az V. kerületi fideszes polgármesternek is sok lett kicsit az ingyenes parkolásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tranzakció után a Honorra elvileg már nem vonatkoznak a Huawei ellen meghozott amerikai szankciók.","shortLead":"A tranzakció után a Honorra elvileg már nem vonatkoznak a Huawei ellen meghozott amerikai szankciók.","id":"20201117_huawei_honor_eladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbebca3-6983-4ee1-87bb-9b7c2bb1be51","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_huawei_honor_eladas","timestamp":"2020. november. 17. 06:25","title":"Eladta a Huawei a Honort, hogy megmentse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az eredeti Formentort túl drágának találják.","id":"20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d844027-bcd5-493f-a494-cea5b3d521f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a34450-68ec-433d-b001-24b101ee41f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_47_millio_forinttal_olcsobb_es_160_loerovel_gyengebb_itt_az_uj_cupra_formentor","timestamp":"2020. november. 16. 09:21","title":"4,7 millió forinttal olcsóbb és 160 lóerővel gyengébb: itt az új Cupra Formentor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna. Esztétikai kérdésekben azonban – jelen esetben az Európai Parlament művészethez való viszonyulásában – maga a vezérfonal, amely a bábeli kuszaságból kivezet.","shortLead":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna...","id":"20201117_Kulturalis_sokfeleseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ce891-dcbd-4699-92a6-eeec104b293e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201117_Kulturalis_sokfeleseg","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Kulturális sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik a kórházi ellátás. Rómában a tesztállomásokat rohamozták meg vasárnap.","shortLead":"Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik...","id":"20201115_Napolyban_orvosokat_keresnek_Romaban_a_tesztallomasokon_hosszu_sorok_kigyoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04bfddf-b07d-407e-8bf0-75c378e5d04d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Napolyban_orvosokat_keresnek_Romaban_a_tesztallomasokon_hosszu_sorok_kigyoznak","timestamp":"2020. november. 15. 18:15","title":"Nápolyban orvosokat keresnek, Rómában a tesztállomásokon hosszú sorok kígyóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","shortLead":"A 2 literes 4 hengeres turbómotort alaposan kihegyezték a fejlesztőmérnökök. ","id":"20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0028ef6b-8798-45d3-b4be-51257e36f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c8b2b-d513-4746-a9e8-72c853b08c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_350_loeros_motort_kapott_a_legsportosabb_mini_jcw_gp_manhart","timestamp":"2020. november. 16. 06:41","title":"350 lóerős motort kapott a legsportosabb Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]