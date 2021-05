Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b20788bb-ff00-4449-b1dd-027b8b951c77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már négy évvel ezelőtt is azt mondta, a tudománynak köszönhetően bármikor lehet családja.","shortLead":"Már négy évvel ezelőtt is azt mondta, a tudománynak köszönhetően bármikor lehet családja.","id":"20210518_Naomi_Campbell_50_evesen_anya_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b20788bb-ff00-4449-b1dd-027b8b951c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b402f3d-f336-44f2-a21b-ed363b36c044","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Naomi_Campbell_50_evesen_anya_lett","timestamp":"2021. május. 18. 16:12","title":"Naomi Campbell 50 évesen anya lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag építőkockák jutnak eszünkbe. Hagyományosan egyik terület sem a legzöldebb, de mindhármon lehet tenni valamit annak érdekében, hogy egy kicsit fenntarthatóbb legyen a cég működése. Mint látható, ez úgy is megoldható, hogy közben a vállalat profitja se csökkenjen – sőt. Akár az autógyártásban is.","shortLead":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag...","id":"20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c0dbe8-099e-4c95-beef-265bf51e423e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","timestamp":"2021. május. 18. 12:00","title":"Nagy pénz, nagy foci? Három gigavállalat, három zöld eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hitelt és a munkásokat Peking intézi, a tanárok tízszer annyit kereshetnek, mint az ELTE-n, az állam által fizetett oktatásról nincs szó, a tandíjat viszont nem a magyar pénztárcákhoz szabják.","shortLead":"A hitelt és a munkásokat Peking intézi, a tanárok tízszer annyit kereshetnek, mint az ELTE-n, az állam által fizetett...","id":"20210519_Kinanak_szeretettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b8f309-73de-48ae-83df-c42c2bd42028","keywords":null,"link":"/360/20210519_Kinanak_szeretettel","timestamp":"2021. május. 19. 15:00","title":"Szeretettel Kínának: a kormány trükközéssel szerez földet a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben teljesítette vállalásait. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a parlamentben beszélt arról, hogy mind az orosz, mind a kínai fél időben...","id":"20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f7ac2-5d86-4787-a65f-d50616b54a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szijjarto_peter_parlament_keleti_vakcinak","timestamp":"2021. május. 18. 10:58","title":"Szijjártó: A héten minden Keletről rendelt vakcina megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó váltotta ki az államtitkárból az ideges reakciót.","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó váltotta ki az államtitkárból az ideges reakciót.","id":"20210518_parlament_retvari_bence_bangone_borbely_ildiko_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e430bf88-721c-4ac3-8e70-fbaceec8a514","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_retvari_bence_bangone_borbely_ildiko_erettsegi","timestamp":"2021. május. 18. 10:25","title":"Rétvári Bencéből kibújt a poroszos pedagógus a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy jel arra, hogy visszaköltözik Portugáliába?","shortLead":"Ez egy jel arra, hogy visszaköltözik Portugáliába?","id":"20210518_Ronaldo_elszallittatta_autogyujtemenyt_Torinobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65828bd4-e568-4f6f-967b-024b53a8080d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Ronaldo_elszallittatta_autogyujtemenyt_Torinobol","timestamp":"2021. május. 18. 14:44","title":"Ronaldo elszállíttatta autógyűjteményét Torinóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke a Parlamentben. A kormányzati tervekkel szembemenő ajánlásait az azokról végső soron dönteni hivatott képviselők „megfontolásába” ajánlotta.","shortLead":"Szóban is kifejtette a 2022-es kormányzati költségvetéssel szembeni kritikáit a Költségvetési Tanács elnöke...","id":"20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f87f0a9d-55d2-415b-a178-9aa23721835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bd6fd-af81-43b1-9fbc-7cb364bc9412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_koltsegvetesi_tanacs_kormany_elleni_lazadas_orszaggyules","timestamp":"2021. május. 19. 13:33","title":"A Költségvetési Tanács elnöke finoman a kormány elleni lázadásra szólította fel az országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","shortLead":"Az egész kibertámadás több tízmillió dollárjába kerül majd a cégnek.","id":"20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1537c26-1e11-413b-857a-749cc6913641","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Colonial_Pipeline_valtsagdij_hacker","timestamp":"2021. május. 19. 21:56","title":"Colonial Pipeline: 4,4 millió dolláros váltságdíjat fizettek hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]