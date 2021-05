Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","shortLead":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","id":"20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9397f-3828-4a0c-893b-52f191414ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","timestamp":"2021. május. 20. 11:32","title":"1118 lóerő talán már elég lesz az új plug-in hibrid Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megegyeztek az uniós intézmények az EU-n belüli szabad mozgást biztosító védettségi igazolások részleteiről, az orosz és a kínai vakcina megítéléséről keveset tudni.","shortLead":"Megegyeztek az uniós intézmények az EU-n belüli szabad mozgást biztosító védettségi igazolások részleteiről, az orosz...","id":"20210520_Megegyeztek_az_unios_COVIDigazolvanyrol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1c3222-9606-4023-b55a-4407edbcffe6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Megegyeztek_az_unios_COVIDigazolvanyrol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. május. 20. 20:29","title":"Júliustól jön az uniós digitális COVID-igazolvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt - közölte a Potsdam Klímakutató Intézet (PIK) hétfőn német és norvég kutatókra hivatkozva. ","shortLead":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt...","id":"20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b4e10-1fcd-4765-8398-cddd96a88812","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","timestamp":"2021. május. 20. 22:18","title":"Lehet, hogy elkéstünk: hamarosan megállíthatatlanná válik Grönland jegének olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce464bd-1be1-4bf2-8a6c-e5243fcc8d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as ajánlóíveinél gyanít csalást az ügyészség. ","shortLead":"Hat emberrel szemben emeltek vádat, most az is kiderült, hogy a Családok Pártja és az Összefogás Párt 2018-as...","id":"20210520_Polt_ajanloiv_hamisitas_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce464bd-1be1-4bf2-8a6c-e5243fcc8d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab20cd6-1e98-4c0d-9889-5b804b2dd236","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Polt_ajanloiv_hamisitas_csalas","timestamp":"2021. május. 20. 16:37","title":"Polt Péter elárulta, melyik két párt ajánlóív-hamisítása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","shortLead":"A kölykök már előbújtak és láthatóak a kifutóban.","id":"20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d6b627-d03b-4b2c-b6b4-dfe28180e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a836d5-f065-4379-ac47-d8fe89b0ef22","keywords":null,"link":"/elet/20210519_azsiai_vadkutya_fovarosi_allatkert","timestamp":"2021. május. 19. 18:27","title":"Tíz ázsiai vadkutya született a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO által jóváhagyott vakcinákat fogadják el az országban.","id":"20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e8305a-79f8-46a7-b19a-8a1851058bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189c51e2-7faa-4507-9a00-93a0ba08469d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Spanyolorszag_utazas__Sinopharm_Szputnyikk","timestamp":"2021. május. 21. 14:01","title":"Június 7-étől Sinopharmmal is lehet Spanyolországba utazni, Szputnyikkal egyelőre nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cége a Facebookkal és a Google-lal is együttműködik.","shortLead":"Balásy Gyula cége a Facebookkal és a Google-lal is együttműködik.","id":"20210520_tiktok_new_land_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44214021-80a9-4625-93fb-7c42855b5707","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_tiktok_new_land_media","timestamp":"2021. május. 20. 16:23","title":"A TikTok partnere lett a kormány kedvenc médiaügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c56781-180f-4a0c-a651-dc9bdd441126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2021. május. 20. 07:30","title":"Hétköznapi trükkök, melyek segítségével megelőzhető a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"}]