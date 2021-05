Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","shortLead":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","id":"20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb15776-d3cf-464c-aa00-7f4333726f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","timestamp":"2021. május. 19. 21:14","title":"Lehalt az adóhivatal oldala, ahol az szja-bevallásokat lehet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai haditengerészet rögzített. Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az USA rendelkezne egy központi raktárral, ahol idegeneket őriznek.","shortLead":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai...","id":"20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada2fc4-32df-4a86-9aaf-8791d132463a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","timestamp":"2021. május. 20. 09:03","title":"Obama szerint valósak az UFO-videók, és egyelőre senki nem találja a magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","shortLead":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","id":"20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1828d92f-5932-41ad-8ee9-02cf257de1ee","keywords":null,"link":"/elet/20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","timestamp":"2021. május. 20. 19:07","title":"Kitiltották egy ausztrál szépségszalonból a koronavírus ellen oltottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c607eb3c-5204-4499-8576-90dd5873c124","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egyéni életünkben, párkapcsolatunkban, családunkban időnként válságot élünk meg. Ha úgy gondolunk rá, mint az élet elkerülhetetlen velejárójára, a kilábalás után akár harmonikusabb is lehet az életünk, mint korábban. Megyeri Zsuzsanna pszichológus írása.","shortLead":"Egyéni életünkben, párkapcsolatunkban, családunkban időnként válságot élünk meg. Ha úgy gondolunk rá, mint az élet...","id":"20210520_A_csaladi_krizis_nem_termeszeti_csapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c607eb3c-5204-4499-8576-90dd5873c124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84868f6c-3ac5-48cb-97e3-4604244f243a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210520_A_csaladi_krizis_nem_termeszeti_csapas","timestamp":"2021. május. 20. 13:30","title":"A családi krízis nem természeti csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07b121c-06d8-41e0-89bc-208c441ceba7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig csak az emberek kevesebb, mint a negyede kapta meg az első oltását a régióban, miközben megérkezett az indiai variáns.","shortLead":"Még mindig csak az emberek kevesebb, mint a negyede kapta meg az első oltását a régióban, miközben megérkezett...","id":"20210521_who_utazas_indiai_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07b121c-06d8-41e0-89bc-208c441ceba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f02679-3759-48df-a89b-cb4a864e4d2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_who_utazas_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 21. 13:10","title":"A WHO szerint az európaiaknak nem nagyon kéne még utazgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők már 2022-re készülnek.","shortLead":"A szervezők már 2022-re készülnek.","id":"20210520_Elmarad_az_Ozora_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78562378-2ad7-4698-9340-b930d43592ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Elmarad_az_Ozora_fesztival","timestamp":"2021. május. 20. 13:34","title":"Elmarad az Ozora fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","shortLead":"A Ferrari SF90 megnövelt teljesítményű kivitele akár 350-nel is képes száguldani. ","id":"20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd994e-06aa-4b6e-bc58-151414d0478e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e9397f-3828-4a0c-893b-52f191414ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_1118_loero_talan_mar_eleg_lesz_az_uj_plugin_hibrid_ferrariba_sf90_stradale","timestamp":"2021. május. 20. 11:32","title":"1118 lóerő talán már elég lesz az új plug-in hibrid Ferrariba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]