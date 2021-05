Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a15afda-afc0-452e-b3d0-1b32c88868e7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egészségügy és a közlekedés zöldítése – ezek maradtak az uniós támogatással megvalósítandó helyreállítási terv fő tételei.","shortLead":"Egészségügy és a közlekedés zöldítése – ezek maradtak az uniós támogatással megvalósítandó helyreállítási terv fő...","id":"202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a15afda-afc0-452e-b3d0-1b32c88868e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f9f724-5caf-4c1d-804e-fa38cd3c61d1","keywords":null,"link":"/360/202120__unios_penzek__megrostalt_celok__hiteltelenul__brusszeli_bukta","timestamp":"2021. május. 24. 07:00","title":"Egyetemek átállítására nem ad pénzt az EU – mi marad a helyreállítási tervből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed34122-5c7f-4e15-b4c7-ae9e1a447fd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtized kellett hozzá, hogy lelepleződjön egy titkos képernyő, amelyet az eredeti Xbox menürendszerében rejtettek el a programozók. Nem egyszerű előhívni.","shortLead":"Több mint két évtized kellett hozzá, hogy lelepleződjön egy titkos képernyő, amelyet az eredeti Xbox menürendszerében...","id":"20210524_xbox_2001_easter_egg_rejtett_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed34122-5c7f-4e15-b4c7-ae9e1a447fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ef91e2-bcce-4184-9237-c8f4776883e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_xbox_2001_easter_egg_rejtett_kepernyo","timestamp":"2021. május. 24. 12:03","title":"20 év után rábukkantak a legelső Xbox rejtett képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","shortLead":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","id":"20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5959d528-9650-4d16-a7e0-4a52e55d329e","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Szombaton tetőzik az árhullám a Körösökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","shortLead":"Bármerre lovagolt is Potápi Árpád, volt ott egy fotós a közmédiától.","id":"20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9af54b92-3b67-43ea-8ecc-3869a63863f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48bedac-65cc-4cfb-b5ee-fdc78a10e4d7","keywords":null,"link":"/elet/20210522_potapi_lovagol_a_csiksomlyoi_bucsun_semjen_miset_nez","timestamp":"2021. május. 22. 17:53","title":"Lovon járta végig a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a csíksomlyói búcsút, Semjén is feltűnt a misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig becsültnél gyorsabban, a világátlagot háromszor meghaladó tempóban melegszik az Északi-sarkvidék – közölte az Északi-sarkvidéki Megfigyelő és Értékelő Program (AMAP) a sarkvidékkel határos országok minisztereinek eheti reykjavíki tanácskozásán. ","shortLead":"Az eddig becsültnél gyorsabban, a világátlagot háromszor meghaladó tempóban melegszik az Északi-sarkvidék – közölte...","id":"20210522_eszaki_sarkvidek_felmelegedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec76f2c5-9339-4914-a016-e7431d2ab0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_eszaki_sarkvidek_felmelegedese","timestamp":"2021. május. 22. 18:03","title":"Háromszor gyorsabban melegszik az Északi-sarkvidék, mint a világátlag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96de140-1e0f-4f74-b583-cb3e30b104ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják tartóztatni az ellenzéki Raman Prataszevicset.","shortLead":"A belorusz állam vezetője Lukasenka maga rendelte el egy Ryanair járat földre kényszerítését, hogy le tudják...","id":"20210523_Allami_terrorizmus_egy_polgari_gepet_a_foldre_kenyszeriteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96de140-1e0f-4f74-b583-cb3e30b104ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d2744-523a-4f8c-8366-8d6e36cfc410","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Allami_terrorizmus_egy_polgari_gepet_a_foldre_kenyszeriteni","timestamp":"2021. május. 23. 20:38","title":"„Állami terrorizmus a földre kényszeríteni egy polgári gépet” – államfők tiltakoznak a fehérorosz újságíró letartóztatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Róbertnek közös cége volt a vadászkiállítás kormánybiztosának feleségével, mikor a vadászkiállítás projektcégében felügyelőbizottsági tag lett.","shortLead":"Kovács Róbertnek közös cége volt a vadászkiállítás kormánybiztosának feleségével, mikor a vadászkiállítás...","id":"20210524_Kovacs_Zoltan_felesegenek_uzlettarsa_szerepet_es_fizetest_kapott_a_vadaszkiallitasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb045a-33ea-4f87-9c06-af104775133a","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Kovacs_Zoltan_felesegenek_uzlettarsa_szerepet_es_fizetest_kapott_a_vadaszkiallitasban","timestamp":"2021. május. 24. 11:11","title":"Kovács Zoltán feleségének üzlettársa szerepet és fizetést kapott a vadászkiállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]