Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak a hatása is, hogy az EU-tagállamok kitiltják az unió területéről a Belaviát, a volt szovjet tagköztársaság nemzeti légiközlekedési vállalatát. A bojkott oka, hogy a fehérorosz hatóságok vasárnap – egy hamis bombariadóra hivatkozva – leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét és őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó ellenzékit, Raman Prataszevicset.

A francia Air France az utolsó, amely eddig bejelentette minszki járatainak a felfüggesztését. Korábban már Lengyelország és Ukrajna is közölte, további döntésig leállítja a légközlekedést a szomszédos országgal.

A zárlathoz többek között ugyancsak csatlakozott a finn Finnair, a holland KLM, a német Lufthansa, valamint az észak-európai Scandinavian Airlines is. Már akadnak Európán kívüli társaságok is, legutóbb a Singapore Airlines jelentette be, kikerüli a fehérorosz légteret. A három EU-tagállammal is határos Fehéroroszország fölött korábban sok repülőgép haladt át, a távol-keleti és oroszországi járatok pilótái gyakran használták az ország légterét. Most gyakorlatilag üres a fehérorosz légtér, az ország fölött kis magángépek, illetve a szankciókhoz nem csatlakozott Oroszország légitársaságainak repülői haladnak át.

© flightradar.com

Nem sokkal azt követően, hogy az EU bejelentette, felfüggeszti a Belavia repülési engedélyeit, a fehérorosz légitárság közölte, október 30-ig nem indít járatokat az Egyesült Királyságba, illetve Franciaországba. Hamarosan hasonló bejelentések várhatóak, hiszen a 27-ek egymás után értesítik Minszket döntésükről.

Míg az Európai Tanács elnöke, Charles Michel egy Twitter-bejegyzésben üdvözölte, hogy működnek a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka nevével fémjelzett rezsim elleni büntető intézkedések, a 2020-as elnökválasztás ellenzéki jelöltje, Szvjatlana Cihanouszkaja szerint több és komolyabb büntetőintézkedésre lenne szükség. „A rezsim büntetlensége és a nemzetközi közösség határozott fellépésnek a hiánya okozta a mostani válságot is” – közölte a Litvániába kényszerített ellenzéki vezető.