A francia elnök is kemény fellépést sürget, és azt szeretné, hogy vizsgálja felül az Unió a Moszkvával való kapcsolatát.

Emmanuel Macron támogatja, hogy meghívják a fehérorosz ellenzéket a hét legfejlettebb ipari ország (G7) júniusi cornwalli csúcstalálkozójára, ha Nagy-Britannia ezt kívánja - közölte kedden a brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón tartózkodó francia elnök környezete.

Macron Brüsszelben azt is kijelentette, hogy az EU-nak "igen alaposan felül kell vizsgálnia a Moszkvával való kapcsolatát." Hozzátette, hogy az Oroszország és Fehéroroszország elleni szankciók már kimerítették lehetőségeiket.

A francia elnök szerint nem elegendő egyszerűen csak reagálni a történésekre, hanem "rövid, közép- és hosszú távú stratégiát kell kidolgozni". "A helyzet változását követő fokozatos szankciók már nem jelentenek hatékony politikát" - szögezte le.

Az uniós vezetők hétfő este úgy döntöttek, hogy lezárják légterüket Fehéroroszország előtt, és újabb büntetőintézkedéseket hoznak Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető rendszere ellen, amely vasárnap bombariadóra hivatkozva leszállásra kényszerítette Minszkben a Ryanair légitársaság gépét, hogy őrizetbe vegyen egy rajta utazó másként gondolkodót.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szerdán zárt ajtók mögötti informális ülésre ül össze, amelyen a fehéroroszországi helyzetet vitatják meg - közölték diplomaták. A virtuális tanácskozást Franciaország, Írország és Észtország kérésére hívták össze.

Bulgária sürgőséggel a külügyminisztériumba kérette Aljakszandr Lukasevics fehérorosz nagykövetet, hogy magyarázatot kérjen a Ryanair incidensével kapcsolatban. A szófiai külügyminisztérium megfogalmazása szerint a fehérorosz hatóságok hivatalos álláspontja "nem tekinthető bizalomra méltónak".

A találkozón a bolgár fél leszögezte, hogy az incidens azonnali és gyors kivizsgálását követeli a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) keretén belül, és követelte az őrizetbe vett újságíró, Raman Prataszevicsnek, a fehérorosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztőjének azonnali szabadlábra helyezését.

Független vizsgálatot követel több nemzetközi pilótaszervezet is az Athénból Vilniusba tartó Boeing-737-est ért incidens miatt.

Svédország kedden az emberi jogok helyzetére hivatkozva felmondott egy Fehéroroszországnak szánt, 200 millió euró értékű exportgarancia-programot - jelentette be közleményben a Svéd Exporthitel Ügynökség (EKN).

Vasárnap a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatát. Az akcióban részt vett a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe is, amely a minszki repülőtérre kísérte a Boeing-737-est. A járaton utazott Raman Prataszevics, a belarusz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője, akit a minszki leszállás után őrizetbe vettek. A Ryanair vezérigazgatója szerint KGB-s ügynökök is utaztak a leszállásra kényszerített gépen. A leszállás és a repülőgép ellenőrzése után a bombáról szóló információ végül nem igazolódott be.

Prataszevicsről előkerült egy videó azóta, amin bűnösségéről vall, de erről a saját apja azt állítja, jól láthatóan kényszer alatt született.