Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A londoni Great Ormond Street Gyermekkórház szakemberei szerint nagyon ritka, hogy a gyerekeknél többszervi elégtelenség jelentkezik.","shortLead":"A londoni Great Ormond Street Gyermekkórház szakemberei szerint nagyon ritka, hogy a gyerekeknél többszervi...","id":"20210525_koronavirus_gyerekek_fertozes_gyulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68e2d65-6ebb-4611-acc8-b06cb71e3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_gyerekek_fertozes_gyulladas","timestamp":"2021. május. 25. 20:03","title":"Hat hónapon belül felépülnek a gyerekek a Covid-19 utáni sokszervi gyulladásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a41933a-511f-4c1f-b74a-5e5edc4f4b63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mager Andrea szerint 935 önkormányzat között osztaná szét az ingatlanvagyont a kormány – feltéve, hogy elfogadják azt a polgármesterek.","shortLead":"Mager Andrea szerint 935 önkormányzat között osztaná szét az ingatlanvagyont a kormány – feltéve, hogy elfogadják azt...","id":"20210525_mager_andrea_magyar_falu_onkormanyzatok_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a41933a-511f-4c1f-b74a-5e5edc4f4b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22379c-f55b-4578-ac82-a1b562b68a87","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210525_mager_andrea_magyar_falu_onkormanyzatok_ingatlan","timestamp":"2021. május. 25. 17:26","title":"Kétezernél több ingatlant ajándékozna kistelepüléseknek a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig nem hirdetnek meg oltást az AstraZeneca vakcinájából.","shortLead":"Egy ideig nem hirdetnek meg oltást az AstraZeneca vakcinájából.","id":"20210526_Online_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e548cee7-1d17-4972-9565-c03d36ee59c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Online_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 26. 09:45","title":"Továbbra is lehet online időpontot foglalni az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","shortLead":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","id":"20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7fd5f0-862d-4205-8ee8-f044d31cfcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","timestamp":"2021. május. 25. 06:28","title":"Már az elnökválasztás előtt kiszórt két mérsékelt jelöltet Iránban az Őrök Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel. A mindössze egy injekcióból, de hosszú rehabilitációból, a látás újratanulásából álló terápia mögött 20 évnyi kutatás áll. Az eredmény Roska Botond szerint úgy is mérföldkő, hogy csak részlegesen tudták visszaadni egy vak ember látását, és egy új tudományág létrejöttének is megágyaz.","shortLead":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket...","id":"20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b26f4-3318-4b6d-88e7-c118efd7fbd5","keywords":null,"link":"/elet/20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","timestamp":"2021. május. 25. 20:00","title":" Itt az áttörés: magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök korábbi kemény üzenetét.","shortLead":"Júniusban várható kamatemelés, kérdés, a Monetáris Tanács májusi indoklásában megerősíti-e Virág Barnabás alelnök...","id":"20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394f4369-790c-4787-80d7-36aac3941ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Meg_nem_emelt_alapkamatot_a_jegybank_de_lassuk_hogyan_magyarazzak","timestamp":"2021. május. 25. 14:09","title":"Még nem emelt alapkamatot a jegybank, de lássuk, hogyan magyarázzák!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","shortLead":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","id":"20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea801c7c-1605-4329-81ff-d2f9128491be","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. május. 24. 14:33","title":"Holttestet találtak egy kültéri dinoszauruszszoborban Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17c18b-3eb4-4f32-af46-e40f7a734d97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 25. 13:27","title":"Szentendre csaknem 6 milliárd forintot bukhat, ha elfogadják az új bérlakás-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]