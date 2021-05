Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban. A legnagyobb probléma azonban, hogy a gazdik jelentős része nem betegségként kezeli az elhízást, így nem is tesz ellene. Aki extrém módon túleteti a kutyáját, macskáját, az állatkínzást követ el, és akár 7500 eurós büntetést is kaphat érte.","shortLead":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban...","id":"20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7243b-65da-4f6f-8453-e8c8ec34eb09","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","timestamp":"2021. május. 27. 14:31","title":"Egyre több az elhízott házi kedvenc, pedig a kutyák, macskák túletetése állatkínzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","shortLead":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","id":"20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0bf6d-876b-46ed-a93a-c6600747649a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","timestamp":"2021. május. 27. 12:31","title":"Hamis vallomásért cserébe pénzt ajánlott a Vizoviczki-ügy egyik volt rendőr vádlottja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne egymondatos válaszokat találni arra, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, pedig kimondottan érdekes az összkép akkor is, ha részleteire bontjuk, mi okozza a váratlanul nagy gazdasági növekedést.","shortLead":"Düböröghet a populizmus, ha a járványhelyzet és a gazdaság statisztikáit egymás mellé tesszük. Nagyon egyszerű lenne...","id":"20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32e5c2-6a48-4c22-b279-83fc8c07d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_jarvany_hullamok_valsag_valsagkezeles_nyitas","timestamp":"2021. május. 28. 10:40","title":"A látszat csal: nem a terasznyitás rántotta ki a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","shortLead":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","id":"20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae171c-58ee-4fc7-a57f-fa7aaf81e5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","timestamp":"2021. május. 28. 13:00","title":"Corbyn Magyarország egykori elnökének nevezte Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","shortLead":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","id":"20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c52c6b-c4f5-41c0-8664-62741360a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 20:10","title":"Oroszország megtiltotta, hogy egy osztrák gép kikerülje Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d1255-b2d6-406d-8f7c-9d7594e06691","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyelőre tisztázatlan körülmények között történt Kistarcsán. ","shortLead":"A baleset egyelőre tisztázatlan körülmények között történt Kistarcsán. ","id":"20210528_A_Mol_Limo_Mercedeset_torte_ossze_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72d1255-b2d6-406d-8f7c-9d7594e06691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f88d28-76c0-45b5-abe3-929bea919666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_A_Mol_Limo_Mercedeset_torte_ossze_egy_autos","timestamp":"2021. május. 28. 15:51","title":"A Mol Limo Mercedesével csapódott két parkoló autóba egy sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]