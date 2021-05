Már az újraindítás óta a vészfék kiiktatásával járt az az olaszországi felvonó, amelyik vasárnap 15 utasával együtt lezuhant. Ahogy több olasz lap, például a La Stampa, a Today.it és az Ansa.it cikkei nyomán a Telex írja, április 26. és a baleset bekövetkezte, május 22. között 140 ezer eurót keresett ezzel a felvonót kezelő társaság.

Minden, ami történt, az én hibám. [...] Én döntöttem úgy, hogy a felvonót úgy indítjuk el, hogy a vészfékre szorítót teszünk

– idézik Gabriele Tardini, az üzemeltetés fő felelősének vallomását. A javításra szoruló felvonót azért nem akarták üzemen kívül helyezni, mert az további gazdasági veszteségeket okozott volna nekik. Tardini végül azt is állította, a döntését ketten is jóváhagyták: Luigi Nerini, a felvonót kezelő társaság tulajdonosa és Enrico Perocchio, a karbantartásért felelős cég egyik mérnöke. Ők ezt tagadják, az olasz rendőrség minden esetre mindhármukat őrizetbe vette szerdán. Az ügyészség szerint másnak is tudnia kellett a helyzetről, ezért szerintük további gyanúsítottjai is lehetnek még az ügynek.

A több mint ezer méter magas Mottarone-hegyre vezető, húsz perces út legvégén, öt méterre a céltól szakadt el a felvonó vontatókötéle. A kabin az óránkénti 100 kilométeres sebességet is elérte, mire az indulóállomáshoz visszacsúszva egy tartóoszlopnak csapódott. Az utasok közül egyetlen gyerek élte csak túl a szerencsétlenséget, ő pénteken tért magához.

Ez nem baleset volt, hanem szándékosan okozott tragédia. Gyilkosság.

– nyilatkozott a sajtónak a kisfiú nagynénje, Gali Peleg. Hasonlóan nyilatkozott Angelica Zorloni is, akinek apja, és apjának családja is életét vesztette. Enrico Giovanni fenntartható infrastruktúráért és mobilitásért felelős olasz miniszter is, aki csütörtök reggel a parlamentben arról beszélt, hogy „csapás az országnak” az, ami történt. Maurizio Landini, az Olasz Általános Munkás Konföderáció főtitkára pediga arról nyilatkozott: A tragédia egy kulturális problémát is jelez, mert az látszik, hogy fontosabbá vált az egészségnél és biztonságnál a profit.