Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány beperli majd, ő örömmel megy bármilyen bíróság elé, mert \"mindent tud bizonyítani\". ","shortLead":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány...","id":"20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ec374-4354-4be7-bc03-227e11e4605a","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","timestamp":"2021. május. 26. 14:10","title":"Megszólalt Kálomista az Elk*rtukról: Sokan úgy gondolnak Gyurcsányra, mint egy jópofa gitározós srácra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","shortLead":"Motoros futár hozta a szerkesztőségbe a trailert tartalmazó pendrive-ot.","id":"20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930ae3ab-d1f0-45df-a0f3-314b7e4369fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Elkxrtuk_elozetes_Megafilm","timestamp":"2021. május. 26. 11:18","title":"Kijött az őszödi beszédről szóló Elkxrtuk előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Az ELTE hat szakterületen került be az ARWU rangsorára.","shortLead":"Az ELTE hat szakterületen került be az ARWU rangsorára.","id":"20210526_egyetem_arwu_rangsor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637f1a34-e44a-4e56-9167-44830481ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7d1d3-99d3-4091-b9cd-be6dd908aeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_egyetem_arwu_rangsor","timestamp":"2021. május. 26. 17:53","title":"Tíz magyar egyetem került a világ legjobbjai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki metróra vár, annak fel kell vennie a maszkot, mindenki másnak elég közvetlenül a felszállás előtt.","shortLead":"Aki metróra vár, annak fel kell vennie a maszkot, mindenki másnak elég közvetlenül a felszállás előtt.","id":"20210527_BKK_maszk_jarvany_megallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81de8fb8-ebd2-4026-bd7d-cb549ae61c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_BKK_maszk_jarvany_megallo","timestamp":"2021. május. 27. 10:18","title":"BKK: Az utcai megállókban nem kell maszkot hordani, a járműveken igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár vendégszereplése is kimaradt Kínában.","shortLead":"És persze kevésbé meglepőekből is: nemcsak a melegségre utaló mondatok tűntek el belőle, de több világsztár...","id":"20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c379162-2004-43c8-a3b1-5f09d811ea7c","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Meglepo_okokbol_cenzuraztak_a_Jobaratokkulonszamot_Kinaban","timestamp":"2021. május. 28. 10:17","title":"Meglepő okokból cenzúrázták a Jóbarátok-különszámot Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d080663f-b6e1-474a-9c63-9bcb410e18df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olyan autó esetében, amelynek lényegében Forma–1-es motorja van, a mérnököknek egészen komoly kihívásokkal kell megküzdeni, hogy az utcán legálisan is használható legyen. ","shortLead":"Egy olyan autó esetében, amelynek lényegében Forma–1-es motorja van, a mérnököknek egészen komoly kihívásokkal kell...","id":"20210526_Alapjaraton_sem_atlagos_a_MercedesAMG_One","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d080663f-b6e1-474a-9c63-9bcb410e18df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e493ca0-1593-44ef-ab1d-3cdadf0a87a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Alapjaraton_sem_atlagos_a_MercedesAMG_One","timestamp":"2021. május. 26. 13:25","title":"Mercedes-AMG One: még az alapjáratát sem könnyű kordában tartani egy utcai Forma–1-es autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b816cae-608f-4017-8de3-e02c1540e8ee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A három klub továbbra sem lépett ki a hamvaiba halt Szuperligából.","shortLead":"A három klub továbbra sem lépett ki a hamvaiba halt Szuperligából.","id":"20210526_szuperliga_fegyelmi_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b816cae-608f-4017-8de3-e02c1540e8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b649656-7f80-4d6f-ac38-ae6f559da902","keywords":null,"link":"/sport/20210526_szuperliga_fegyelmi_uefa","timestamp":"2021. május. 26. 10:50","title":"Újra fegyelmi eljárást indít az UEFA a Barcelona, a Real Madrid és a Juventus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]