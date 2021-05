Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d89c1f7-7ecc-4d17-b081-ef6050ea4871","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Már légtechnikai rendszerek kiépítésére is felhasználhatók a kormány felújítási programjának ingyenmilliói, a piac mégsem számít különösebb rohamra. Pedig a városi ember számára egyre fontosabb a jó minőségű levegő.","shortLead":"Már légtechnikai rendszerek kiépítésére is felhasználhatók a kormány felújítási programjának ingyenmilliói, a piac...","id":"202121__legtechnika__tul_jo_ablakok__szellozes__fellelegezhetnenk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d89c1f7-7ecc-4d17-b081-ef6050ea4871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cefa3c-cfeb-4429-b102-04daea409be1","keywords":null,"link":"/360/202121__legtechnika__tul_jo_ablakok__szellozes__fellelegezhetnenk","timestamp":"2021. május. 28. 16:00","title":"\"Már értjük, hogy szigetelni kell a házat, de ott még nem tartunk, hogy levegőt is kapjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","shortLead":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","id":"20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0bf6d-876b-46ed-a93a-c6600747649a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","timestamp":"2021. május. 27. 12:31","title":"Hamis vallomásért cserébe pénzt ajánlott a Vizoviczki-ügy egyik volt rendőr vádlottja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában levezényelt járműfelújítás ügyében.","shortLead":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában...","id":"20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479b62f7-ea41-473c-be50-064dda3a0543","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","timestamp":"2021. május. 27. 12:14","title":"Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez olvasható ki egy újabb törvényjavaslatból.","shortLead":"Ez olvasható ki egy újabb törvényjavaslatból.","id":"20210528_meddosegi_centrum_meddoseg_meddo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1545c5-a399-4c8a-bef9-d4f616e39b70","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_meddosegi_centrum_meddoseg_meddo","timestamp":"2021. május. 28. 12:13","title":"2022 nyarától csak állami centrumban végezhetnek meddőségi kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták Korom Ferenc utódját, akit hétfőn hallgat meg az Országgyűlés szakbizottsága. Közben viszont állítólag a helyettese is távozhat.","shortLead":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták...","id":"20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9c357-d731-474b-9bee-20b8cc3f198a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Hétfőn mutatkozik be a Honvédség leendő parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetem virológiai laboratóriumának munkatársai segítségével fejlesztettek ki.","shortLead":"A koronavírus és más fertőző betegségek leküzdésében segíthet egy új technológia, melyet magyar kutatók a Pécsi...","id":"20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617a071e-ed8e-453c-af25-5f5d183bb779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_Magyar_technologia_segiti_a_koronavirus_elleni_gyogyszerek_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 28. 12:50","title":"Magyar technológia segíti a koronavírus elleni gyógyszerek fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","shortLead":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","id":"20210528_hamburg_keses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edff2f1-f91b-463e-98ae-e656fca60482","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_hamburg_keses_tamadas","timestamp":"2021. május. 28. 21:01","title":"Lelőttek egy késsel autósokra támadó férfit Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","shortLead":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","id":"20210528_2022_ot_csere_focimeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb096a53-ba5d-47a1-96b1-72220c66c27d","keywords":null,"link":"/sport/20210528_2022_ot_csere_focimeccs","timestamp":"2021. május. 28. 21:51","title":"2022 végéig lehet ötöt cserélni a focimeccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]