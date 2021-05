Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","shortLead":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","id":"20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ef77a-50e8-4718-b2d5-fad3c88f4930","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","timestamp":"2021. május. 29. 16:32","title":"Fontos szabályváltozás jöhet az európai fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A technika és a figyelmetlenség bekavart, most helyrehoznánk. ","shortLead":"A technika és a figyelmetlenség bekavart, most helyrehoznánk. ","id":"20210528_Egy_bakirol_es_az_orvoslasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed74d99-65ec-4abd-861c-d7b80ac5c716","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Egy_bakirol_es_az_orvoslasarol","timestamp":"2021. május. 28. 17:40","title":"Egy bakiról és az orvoslásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása: a 3D nyomtatás és tervezés fejlődésének és a mind orvostudományi, mind mérnöki affinitással rendelkező elhivatott szakembereknek köszönhetően egyre több műtét válik rövidebbé, költséghatékonyabbá és legfőképpen biztonságosabbá. Hogyan kerül a 3D technológia a műtőbe, és hogyan alakítja át ez már ma is a sebészeti rutint?","shortLead":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása...","id":"20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a401aaf-17a3-463e-a356-51d42e01fbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","timestamp":"2021. május. 29. 20:00","title":"Olyan forradalom zajlik a sebészetben, amely talán önt is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megerősítette az ITM, hogy többségi tulajdont akar szerezni az állam a repülőtéren.","shortLead":"Megerősítette az ITM, hogy többségi tulajdont akar szerezni az állam a repülőtéren.","id":"20210528_Ferihegy_Budapest_Airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3c1f19-af95-45bb-9661-cd77b883f08a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_Ferihegy_Budapest_Airport","timestamp":"2021. május. 28. 20:14","title":"Már kormánybiztost is kinevezett a kormány Ferihegy megkaparintására, de még mindig nem eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos úgy döntött, a videó tovább élhet a YouTube-on.","shortLead":"Bár a \"Charlie bit my finger\" című videó tulajdonjoga nemrég NFT-tokenként cserélt gazdát, az új tulajdonos...","id":"20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52259ef1-45bb-4c89-93ad-e1ff23b5fcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_youtube_charlie_bit_my_finger_nft_token_arveres","timestamp":"2021. május. 28. 17:03","title":"Fent maradhat a YouTube-on a legismertebb gyerekvideó, már 885 millió megtekintésnél jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63f16ed-c057-4e0f-9fcb-64d29522c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészült a sötét anyag legnagyobb és legrészletesebb térképe. Az eredmények meglepték a tudósokat, ugyanis az anyag sokkal egyenletesebbnek és kiterjedtebbnek tűnik, mint azt a korábbi elméletek alapján vélték.","shortLead":"Elkészült a sötét anyag legnagyobb és legrészletesebb térképe. Az eredmények meglepték a tudósokat, ugyanis az anyag...","id":"20210528_einstein_relativitaselmelet_vilagur_urkutatas_sotet_anyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63f16ed-c057-4e0f-9fcb-64d29522c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32292109-fade-49d6-afcc-0137b3b41c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_einstein_relativitaselmelet_vilagur_urkutatas_sotet_anyag","timestamp":"2021. május. 28. 20:03","title":"Bajban vannak a fizikusok egy új térkép miatt, mert azt mutatja: Einstein tévedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]