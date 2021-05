Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","shortLead":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","id":"202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc171c-8009-4fbf-aa1e-4eb0280cf96d","keywords":null,"link":"/360/202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","timestamp":"2021. május. 30. 16:10","title":"A csembaló csodagyereke elsöprő erejű új lemezzel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30 millió fontos örökségből, aki elhagyta az angol királyi családot, és egy interjúban rasszizmussal vádolta meg azt.

","shortLead":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30...","id":"20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac70519-802e-451f-902c-913ba950bfca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","timestamp":"2021. május. 28. 18:30","title":"Harry herceg is kaphat nagyapja örökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is ezer fölött van a kórházban ápolt covidos betegek száma.","shortLead":"Továbbra is ezer fölött van a kórházban ápolt covidos betegek száma.","id":"20210529_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1caa4c6d-e49b-40fb-b35a-3f5e325e825d","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 29. 09:27","title":"Koronavírus: 27 elhunyt, 465 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","shortLead":"Rekordévet zárt a Duna Aszfalt.\r

\r

","id":"20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcac479a-c0b1-4118-b5c6-575a067b67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620950c3-e7ca-4a71-a28e-422ec6334ffb","keywords":null,"link":"/kkv/20210529_Szijj_Laszlo_7_milliardot_vett_ki_a_Duna_Aszfaltbol","timestamp":"2021. május. 29. 21:49","title":"Szíjj László 7 milliárdot vett ki a Duna Aszfaltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","shortLead":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","id":"20210528_2022_ot_csere_focimeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb096a53-ba5d-47a1-96b1-72220c66c27d","keywords":null,"link":"/sport/20210528_2022_ot_csere_focimeccs","timestamp":"2021. május. 28. 21:51","title":"2022 végéig lehet ötöt cserélni a focimeccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább két ember életét vesztette, sokan megsebesültek - közölték rendőrségi forrásból.","shortLead":"Ismeretlenek belelőttek egy koncertre gyülekező tömegbe helyi idő szerint szombat éjjel a floridai Miamiban, legalább...","id":"20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fbeb6-463e-493b-a091-bcaebaae10b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Koncertlatogatok_koze_lottek_ismeretlenek_az_Egyesult_Allamokban_halottak","timestamp":"2021. május. 30. 13:49","title":"Koncertlátogatók közé lőttek Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]