Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","shortLead":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","id":"20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f1802-351d-46e6-9d8f-008af8aa6754","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","timestamp":"2021. június. 02. 11:24","title":"15,9 milliárdos osztalékot fizetett a kormány lélegeztetőgép-beszerzésén nagyot szakító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff0e93f-d8f7-4ce5-93fb-03c601b4bab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint 2020 a korlátozások éve volt, de nem csak azért, mert szabályozták, hogy mikor és hova mehetünk: több diszkriminatív rendelkezés is született. ","shortLead":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szerint 2020 a korlátozások éve volt, de nem csak azért, mert szabályozták...","id":"20210602_Hintalovon_Alapitvany_a_jarvany_elso_eveben_tobb_diszkriminativ_rendelkezes_is_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff0e93f-d8f7-4ce5-93fb-03c601b4bab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f71e71-c6e8-4a65-be88-36dd6bdf74f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Hintalovon_Alapitvany_a_jarvany_elso_eveben_tobb_diszkriminativ_rendelkezes_is_szuletett","timestamp":"2021. június. 02. 12:20","title":"A járvány első évében megduplázódott a segélyvonalak forgalma, és több családon belüli bántalmazásról tettek bejelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82a8221-4e9b-44f5-8d83-1d9c1a479f5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb chipjei bejelentésének „melléktermékeként” újra támadásba lendült az Intel, és ismét csak a szerény játékélményeket rója fel az Apple nevével fémjelzett Maceknek.","shortLead":"Legújabb chipjei bejelentésének „melléktermékeként” újra támadásba lendült az Intel, és ismét csak a szerény...","id":"20210602_intel_apple_chip_jatekos_kepessegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82a8221-4e9b-44f5-8d83-1d9c1a479f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdf1858-c310-4bd2-ac40-f7ecc65aa87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_intel_apple_chip_jatekos_kepessegek","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Újabb támadást indított az Intel az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","shortLead":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","id":"20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca2e1ca-1278-46b2-bf3c-e8e5780f38cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","timestamp":"2021. június. 03. 06:18","title":"A szakértő szerint a magyar iszlamistának valószínűleg nincsenek társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","shortLead":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","id":"20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c280fb0-e3e3-4b70-90ab-ff45d745c145","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","timestamp":"2021. június. 03. 06:41","title":"Kőbányán bukkant fel a titokzatos új Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555922cb-adca-444f-a297-97e8005b550c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elismeréssel – amelyet korábban Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda és Jeanne Moreau is megkapott – \"egy kiváló művészi pályát, egy ritka személyiséget, és a korunk nagy problémái iránt diszkrét, de egyértelmű elköteleződést\" díjaz a fesztivál.","shortLead":"Az elismeréssel – amelyet korábban Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda és Jeanne Moreau is megkapott – \"egy...","id":"20210602_Jodie_Foster_kapja_az_Arany_Palma_eletmudijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=555922cb-adca-444f-a297-97e8005b550c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b40b22b-336b-4a18-952c-918c7f1913d4","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Jodie_Foster_kapja_az_Arany_Palma_eletmudijat","timestamp":"2021. június. 02. 15:56","title":"Jodie Foster kapja az Arany Pálma életműdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére épített kormányzati kampány viszont csak a saját tábor tüzelésére jó.","shortLead":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére...","id":"202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78bc8-3884-4abc-b88f-d4fb55438a0f","keywords":null,"link":"/360/202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","timestamp":"2021. június. 03. 06:30","title":"Gyurcsány – az ember, aki senkinek nem kell, de azért jól jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]