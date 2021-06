Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a0ed42ef-d7f1-44b1-a467-7bb7b15e7c4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sloboda nevű gyár harmadszor robbant fel két évtizeden belül. A tűzoltók egy napig még nem tudják megkezdeni az oltást.","shortLead":"A Sloboda nevű gyár harmadszor robbant fel két évtizeden belül. A tűzoltók egy napig még nem tudják megkezdeni...","id":"20210604_robbanas_szerb_loszergyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed42ef-d7f1-44b1-a467-7bb7b15e7c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ba265c-a81e-4bf1-81a7-987e36683a3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_robbanas_szerb_loszergyar","timestamp":"2021. június. 04. 10:25","title":"Több robbanás volt a legnagyobb szerb lőszergyárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e8b4d3-c3c1-42a7-add1-120debc62705","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteken a Netflixen debütáló film azt mutatja be, milyen hatással van a Föld természetes környezetének a pusztulása azokra az emberekre, akik tanulmányozzák ezeket.","shortLead":"A pénteken a Netflixen debütáló film azt mutatja be, milyen hatással van a Föld természetes környezetének a pusztulása...","id":"20210604_Elsirjak_magukat_a_tudosok_David_Attenborough_legujabb_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e8b4d3-c3c1-42a7-add1-120debc62705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806b7f51-c1b3-445f-bf7c-ecf4a89fd474","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Elsirjak_magukat_a_tudosok_David_Attenborough_legujabb_filmjeben","timestamp":"2021. június. 04. 09:07","title":"Elsírják magukat a tudósok David Attenborough legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"2021 áprilisában 107,6 milliárd forintot helyeztek ki a hazai bankok, így a lakáshitel folyósítás ismét rekordmagas értéket ért el, már második hónapja alakul rendkívül 100 milliárd forint felett a folyósítás. A használt lakást vásárlók mellett egyre többen veszik fel lakásfelújítás céljára a jelzáloghiteleket.","shortLead":"2021 áprilisában 107,6 milliárd forintot helyeztek ki a hazai bankok, így a lakáshitel folyósítás ismét rekordmagas...","id":"20210604_lakashitel_mnb_aprilis_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e692675-6aad-4cfe-a612-342687c44d1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_lakashitel_mnb_aprilis_bank360","timestamp":"2021. június. 04. 09:39","title":"Megrohanták a bankokat a lakáshitelekért a magyarok, miközben vége lehet a kamatok csökkenésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824d4b8a-e8dd-4927-9610-43c83860ca8c","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Amíg a magyar gyerekek indiánosdit játszottak a vasfüggöny mögött, a Mohawk nemzethez tartozó Scott Manning Stevens kisfiúként „magyarosdit” játszott az Egyesült Államokban. A Harvardon doktoráló professzor jelenleg Fulbright-ösztöndíjjal kutat Magyarországon – nem volt kérdés, hogy ide jöjjön. Interjúnkban beszél arról, hogy mit jelent a hétgenerációs gondolkodás, hogy miért háborodnak fel még mindig az amerikaiak, ha a múltjukkal szembesítik őket, és hogy mennyire lenyűgözik őt a magyarországi néprajzi gyűjtemények. ","shortLead":"Amíg a magyar gyerekek indiánosdit játszottak a vasfüggöny mögött, a Mohawk nemzethez tartozó Scott Manning Stevens...","id":"20210603_Olyan_mintha_ez_Amerika_piszkos_titka_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=824d4b8a-e8dd-4927-9610-43c83860ca8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975c033-9702-4d66-848d-187f78965bb5","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Olyan_mintha_ez_Amerika_piszkos_titka_lenne","timestamp":"2021. június. 03. 20:00","title":"Olyan ez, mint Amerika piszkos titka. Mintha egy német nem tudna a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hidrogénes buszok és kukásautók is szerepelnek a Nemzeti Hidrogénstratégiában. A technológia jelenleg még drága, több területen is áttörésre van szükség, hogy igazán elterjedjen, figyelmeztet az elemző. ","shortLead":"Hidrogénes buszok és kukásautók is szerepelnek a Nemzeti Hidrogénstratégiában. A technológia jelenleg még drága, több...","id":"20210604_nemzeti_hirdogenstrategia_zold_kamion_projekt_hirdogenvolgyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e15344-1d98-47a3-a7df-6446f065c58c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210604_nemzeti_hirdogenstrategia_zold_kamion_projekt_hirdogenvolgyek","timestamp":"2021. június. 04. 15:46","title":"Hidrogénvölgyek és hidrogén töltőállomások - erre költene a kormány százmilliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2eb2e67-b2f3-4159-8e7e-e5303c382ede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délután fognak megjelenni a helikopterek a XIII. kerületben.","shortLead":"Péntek délután fognak megjelenni a helikopterek a XIII. kerületben.","id":"20210603_katonai_helikopter_gyakorlat_duna_plaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2eb2e67-b2f3-4159-8e7e-e5303c382ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b89669-7cb8-4e12-91b0-363c80f01e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_katonai_helikopter_gyakorlat_duna_plaza","timestamp":"2021. június. 03. 12:45","title":"Katonai helikopterek fognak gyakorlatozni a Duna Plazánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6729cf10-dcf7-4a8f-b956-d74417829ccb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint sanszos, hogy csak szunnyad a Csomád.","shortLead":"A kutatók szerint sanszos, hogy csak szunnyad a Csomád.","id":"20210603_csomad_magmatarozo_szekelyfold_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6729cf10-dcf7-4a8f-b956-d74417829ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88097ed4-7f1a-4c79-9303-dbc27bb1ae48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_csomad_magmatarozo_szekelyfold_vulkan","timestamp":"2021. június. 03. 14:26","title":"Hatalmas magmatározó van a székelyföldi vulkán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6937979-32f6-489f-a104-94f993555655","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két évvel a prototípus után elkészült a La Voiture Noire végleges változata. ","shortLead":"Két évvel a prototípus után elkészült a La Voiture Noire végleges változata. ","id":"20210604_adok_nelkul_is_kozel_4_milliard_forint_a_nagyon_fekete_legujabb_bugatti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6937979-32f6-489f-a104-94f993555655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5312c8b-9760-4818-9c7d-1664887d5283","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_adok_nelkul_is_kozel_4_milliard_forint_a_nagyon_fekete_legujabb_bugatti","timestamp":"2021. június. 04. 09:41","title":"Adók nélkül is közel 4 milliárd forint a nagyon fekete legújabb Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]