Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","shortLead":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","id":"20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7133904-1096-4851-8698-cec8e4358138","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2021. június. 02. 21:05","title":"Nyomozás indult, miután lövedék csapódott be a szolnoki MÁV-strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátósok nyitott teraszokkal készülnek a szezonra.","shortLead":"A vendéglátósok nyitott teraszokkal készülnek a szezonra.","id":"20210602_vedettsegi_igazolvany_balatoni_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b401d513-9585-481e-84d3-ff1480ad7f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_vedettsegi_igazolvany_balatoni_strand","timestamp":"2021. június. 02. 20:43","title":"Védettségi igazolvány nélkül is látogathatók lesznek a balatoni strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag a szervezetünkben.","shortLead":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag...","id":"20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cc1f7-adfb-4342-819d-25ceac9cd117","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","timestamp":"2021. június. 03. 20:16","title":"RTL: Oltás és fertőzés nélkül is lehet védettségi igazolványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Blogot indított a volt amerikai elnök, csak alig akadt, aki olvasta.","shortLead":"Blogot indított a volt amerikai elnök, csak alig akadt, aki olvasta.","id":"20210603_donald_trump_blog_kozossegi_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ed0cb4-0363-46dd-bc78-2bfa9e0906ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_donald_trump_blog_kozossegi_oldal","timestamp":"2021. június. 03. 05:17","title":"Egy hónapig sem húzta Trump \"közösségi oldala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de hamarosan még erősebbé válhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de...","id":"20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2826c-f553-49d5-9b8a-d1c6b2c39fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 03. 09:25","title":"Szoftverfrissítéssel 2000 lóerő fölé nőhet a horvátok elektromos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760623e5-92e2-459a-8a6c-9b518095077f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Otthon ragadt családok, elmaradó turisták, bizonytalan fogyasztók, lezárások – az elmúlt évben több csapás is sújtotta a hazai vendéglátókat. Az éttermek, szolgáltatók eredménye között azonban óriási különbségeket láthatunk: a földbe álló luxuséttermekkel szemben volt, aki szépen tudta növelni bevételét a pandémia ellenére is. A 2020-as cégbeszámolók alapján próbáltuk felvázolni azt, hogyan étkeztünk tavaly.","shortLead":"Otthon ragadt családok, elmaradó turisták, bizonytalan fogyasztók, lezárások – az elmúlt évben több csapás is sújtotta...","id":"20210604_vendeglatas_beszamolok_etterem_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760623e5-92e2-459a-8a6c-9b518095077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb38bb5-00a7-4c78-b6f2-74a03fe91607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210604_vendeglatas_beszamolok_etterem_covid","timestamp":"2021. június. 04. 11:35","title":"A mélybe zuhant Gerendai éttermeinek bevétele, de volt, aki profitálni tudott a lezárásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parádé, utcabál, élő koncert – a brit uralkodó platinajubileumának megadják a módját.","shortLead":"Parádé, utcabál, élő koncert – a brit uralkodó platinajubileumának megadják a módját.","id":"20210603_Erzsebet_kiralyno_70_eves_uralkodasat_negynapos_bulival_unnepelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba89b8d-3a2a-4f9b-a17b-b86b1390c9ea","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Erzsebet_kiralyno_70_eves_uralkodasat_negynapos_bulival_unnepelik","timestamp":"2021. június. 03. 11:13","title":"II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodását négynapos bulival ünnepelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","shortLead":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","id":"20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04664e6-7b8b-423e-8866-d5c6c76e6b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","timestamp":"2021. június. 03. 19:21","title":"Fémszennyeződés miatt hív vissza a Lidl egy felvágottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]