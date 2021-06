Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","shortLead":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","id":"20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc2413-b26a-4d18-bf28-fb29c5202a91","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","timestamp":"2021. június. 09. 12:35","title":"Ross és Rachel újra együtt: David Schwimmer és Jennifer Aniston fotón örökítették meg ölelkezésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68493871-7ad5-4bf6-b74f-bb0950299e27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkezdődött a a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos ruhaátadó eseménye.","shortLead":"Megkezdődött a a Magyar Olimpiai Csapat hivatalos ruhaátadó eseménye.","id":"20210610_Igy_mutat_Hosszu_Katinka_a_tokioi_melegitoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68493871-7ad5-4bf6-b74f-bb0950299e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31da971b-b37f-4044-9ec0-b4d6034455db","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Igy_mutat_Hosszu_Katinka_a_tokioi_melegitoben","timestamp":"2021. június. 10. 12:23","title":"Így mutat Hosszú Katinka a tokiói melegítőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","shortLead":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","id":"20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f96c4b9-dffb-4a9b-ac3a-6625aaba0f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. június. 10. 13:23","title":"Százmilliárdos kártérítést fizet egy francia biztosító a helyi éttermeknek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi akció keretében 800 embert fogtak el, magyarokat is. ","shortLead":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi...","id":"20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b3f79e-9447-4ddd-be5b-281585cad6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","timestamp":"2021. június. 08. 20:45","title":"Százával ugrottak rá a bűnözők a titkos üzenetküldőre, amit igazából az FBI működtetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 év után külön folytatják. ","shortLead":"16 év után külön folytatják. ","id":"20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35434f9f-c13f-4b7c-b7aa-701b1fcd85cd","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","timestamp":"2021. június. 10. 10:28","title":"Az Exatlon forgatásán döntött Marsi Anikó és Palik László a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","shortLead":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","id":"20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b65ad-8360-4ba3-a517-c35f148b9dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","timestamp":"2021. június. 09. 11:05","title":"Aranysakál támadhatott egy tyúkjait védő nőre Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel a reménnyel indították el a BillKiller nevű szolgáltatást, amely kitalálói szerint mindenkinek hasznos lesz, aki elégedetlen a jelenlegi tarifájával.\r

","shortLead":"Merészebben váltanak majd mobilszolgáltatót az emberek, ha jobban össze tudják hasonlítani a díjcsomagokat. Ezzel...","id":"20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15fd80a8-1674-426c-8e7a-43110af4afbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3fabba-c4e7-4600-a2f0-472ec243c228","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_mobil_tarifa_dijcsomagok_osszehasonlitasa_billkiller_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2021. június. 09. 16:03","title":"Ha ezt telepíti a telefonjára, megmutatja, hogyan tud tízezreket spórolni a mobilszámláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a5fbc4-eaee-4ccc-a909-fb848fd6ee06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a mobil utcazenélés új formája.","shortLead":"Itt a mobil utcazenélés új formája.","id":"20210609_Teherautora_szall_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a5fbc4-eaee-4ccc-a909-fb848fd6ee06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb1a71b-1da0-48b4-92c6-c5b3e5aa4c96","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Teherautora_szall_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. június. 09. 09:54","title":"Teherautóra száll a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]